Chiara Ferragni, si infiamma la love story con il marito dell’amica: le stoccate di Giulia Luchi a suon di like

Dal freddo inverno del Pandoro gate alla bollente estate all’insegna del gossip. Da quando sono tornati single i Ferragnez sono sempre più al centro del gossip. Negli ultimi giorni Chiara Ferragni si è presa la scena che fino ad ora aveva visto Fedez alla ribalta tra paparazzate e indiscrezioni. Un triangolo che coinvolge l’ormai ex amica Giulia Luchi e il nuovo partner, Silvio Campara.

Chiara Ferragni doveva partire per una vacanza in Perù con Silvio Campara, lui avrebbe lasciato la moglie

La coppia è venuta alla scoperto nonostante lui sia sposato e padre di due figli. I due avevano anche programmato la prima vacanza di coppia in Perù. Come riferito dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia il viaggio, previsto per il 15 agosto, è stato rinviato. Nel frattempo Giulia Luchi ha iniziato a punzecchiare l’imprenditrice digitale con like in serie a post che criticano Chiara Ferragni per essersi “insinuata nella relazione”.

Del resto come ricostruisce Parpiglia Giulia Luchi le aveva teso la mano nel momento di difficoltà nel pieno della bufera del Pandoro gate. Si erano conosciute a Forte dei Marmi grazie ad amici in comune. Non solo un supporto morale ma anche un impegno fattivo per risollevare il brand con un importante entourage. Gli equilibri sono cambiati quando Chiara Ferragni ha conosciuto Silvio Campara, 45enne Ceo di Golden Goose, un brand di calzature di lusso. Il feeling è stato immediato. “Mentre la Ferragni scriveva a Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio”. L’uomo avrebbe chiuso i rapporti con la moglie.

Dall’altra parte Giulia Luchi, Miss Toscana 2009, modella e perito tessile, è uscita allo scoperto con alcuni like ai commenti contro Chiara Ferragni. “Mi hanno sempre fatto schifo le donne che fanno rompere le famiglie!” – ha scritto un utente sull’account I tesori di angelica, che condivide news di gossip. Uno dei commenti apprezzati dall’ex amica dell’imprenditrice digitale. Reazioni che in buona sostanza sembrano confermare la fine della relazione con il partner.