Chiara Ferragni, tra segnali di crisi e nuove acquisizioni

Tra rumors sulla crisi di coppia e nuovi sviluppi giudiziari. Il cambio della foto profilo su Instagram e, soprattutto, gli scatti che mostrano la mano di Chiara Ferragni senza la fede nuziale e senza gli anelli regalati da Fedez. Non solo l’imprenditrice digitale ha sostituito la foto con il rapper e i due figli con un’immagine con Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni ‘elimina’ Fedez dalla foto profilo e pubblica uno scatto della mano senza fede nuziale

Un segnale che qualcosa non va? Gli indizi lasciati da Chiara Ferragni sembrerebbero far propendere per un momento di crisi, forse una pausa di riflessione. Dall’altra parte Fedez viaggia in direzione opposta o meglio non ha apportato nessuna modifica social con la foto di famiglia che fa capolino nella foto profilo su Instagram.

Nel frattempo con le acquisizioni delle ultime il caso Oreo entra a pieno titolo tra quelli su cui la Procura di Milano sta cercando di far luce con un’indagine per truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni , del suo stretto collaboratore Fabio D’Amato, di Alessandra Balocco e di Franco Cannillo della Dolci Preziosi. Indagini che, quindi, oltre al pandoro “Pink Christmas”, alle uova di Pasqua e alla bambola Trudi, si allargano ad una nuova iniziativa di vendita pubblicizzata sui social come solidale.

I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, su delega del pm Cristian Barilli e del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, si sono recati con una richiesta di consegna documenti nella sede milanese di Mondelez Italia, titolare del brand del noto biscotto, in quella in provincia di Bari di Cerealitalia, che firma il marchio Dolci Preziosi, ed a Tarcento, in provincia di Udine, dove si trova l’azienda Trudi che ha prodotto la mascotte con le sembianze della influencer.

Inchiesta Procura di Milano, nuove acquisizioni per approfondimenti sul caso Oreo

Le Fiamme Gialle, inoltre, sono ritornate negli uffici di Fenice e Tbs-Crew, società di Ferragni. Non è stato necessario, invece, fare visita alla casa dolciaria piemontese in quanto, nelle scorse settimane, sono già state prese le carte necessarie che ora si stanno analizzando assieme al fascicolo dell’Antitrust, che aveva inflitto alla influencer e alla Balocco una multa complessiva di oltre un milione e quattrocento mila euro.