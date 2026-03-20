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Chuck Norris non è morto (per internet): la storia virale dei “facts” che lo hanno reso immortale

DiRedazione

Pubblicato: 20 Mar, 2026 - ore: 20:57 #Chuck Norris, #facts origine
Chuck Norris, per un periodo virale sui social a suon di memeChuck Norris, per un periodo virale sui social a suon di meme

Perché Chuck Norris è diventato una leggenda del web?

Chuck Norris non è stato solo un attore o un campione di arti marziali. È diventato qualcosa di più: un mito digitale.

“Chuck Norris è già stato su Marte: ecco perché non c’è vita”.
“Il buio ha paura di Chuck Norris”.

Frasi assurde, paradossali, ma incredibilmente efficaci. Sono i celebri Chuck Norris facts, uno dei primi fenomeni virali globali della storia di internet.

Un gioco collettivo che ha trasformato un uomo in un semidio pop.

Cosa sono davvero i Chuck Norris facts?

I “facts” sono brevi battute costruite su un principio semplice: esagerare all’infinito la forza e il carisma di Chuck Norris.

Nel loro universo:

  • le cipolle piangono quando lui le taglia
  • i fantasmi raccontano storie su di lui
  • persino l’uomo nero ha paura

Una narrazione surreale che ribalta la realtà e la trasforma in leggenda.

Come nasce il meme più famoso della rete?

A differenza di molti meme, qui l’origine è chiara. Tutto parte nel 2005 da uno studente americano, Ian Spector, su una piattaforma chiamata SomethingAwful.

Inizialmente le battute erano dedicate a Vin Diesel. Ma quando il fenomeno iniziò a spegnersi, Spector chiese agli utenti: chi potrebbe sostituirlo?

La risposta fu unanime: Chuck Norris.

Da lì, l’esplosione.

Nel giro di pochi mesi, il sito dedicato ai “facts” raggiunse milioni di visualizzazioni. Un successo senza precedenti per l’epoca.

Perché proprio Chuck Norris?

Il successo non è casuale. Norris era il candidato perfetto:

  • abbastanza famoso da essere riconoscibile
  • abbastanza lontano dai riflettori da poter essere “reinventato”

Il suo passato tra arti marziali e film d’azione lo rendeva credibile anche nelle versioni più assurde.

Così nasce il personaggio: un Chuck Norris onnipotente, invincibile, fuori da ogni logica.

L’incontro con la realtà: quando Norris scopre i meme

A un certo punto, la leggenda arriva fino al diretto interessato.

Ian Spector viene contattato dalla moglie di Chuck Norris e invitato a incontrarlo. Il risultato? Nessuna rabbia, ma divertimento.

L’attore comprende subito il potenziale del fenomeno e, invece di combatterlo, lo cavalca.

Ci sarà anche una causa legale, poi ritirata. E infine un accordo.

Dai meme al cinema: il cerchio si chiude

Il momento simbolico arriva nel 2012 con The Expendables 2. In una scena diventata cult, Chuck Norris interpreta sé stesso in versione “leggendaria”.

Quando racconta di essere stato morso da un cobra e che, dopo giorni di agonia… è morto il cobra, il confine tra realtà e meme scompare del tutto.

Internet e cinema si fondono.

L’eredità: un mito che non può finire

Oggi Chuck Norris non è solo un nome. È un linguaggio, un codice culturale, un riferimento universale.

I “facts” continuano a circolare, reinventarsi, adattarsi ai tempi.

Perché alcune icone non invecchiano. Si trasformano.

E nel caso di Chuck Norris, diventano immortali.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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