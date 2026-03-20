Filippo Nardi ribalta tutto dopo i reality: ‘Consegno pizze e sto meglio’, poi l’attacco a Signorini

Che fine ha fatto Filippo Nardi dopo la tv?
Da volto fisso dei salotti televisivi a una vita completamente diversa. Filippo Nardi oggi vive nelle campagne della Romagna, lontano dai riflettori, e racconta senza filtri la sua nuova quotidianità.
Nel podcast Non è la Tv di Fanpage, l’ex concorrente del Grande Fratello ripercorre la sua trasformazione: niente più studi Mediaset, ma lavori manuali, radio locale e consegne serali.
“Faccio 140 chilometri al giorno per consegnare pizze”, racconta. E non sembra affatto un ripiego.
Perché ha lasciato la televisione?
Dietro la scelta c’è una realtà poco raccontata del mondo tv. Nardi smonta il mito degli opinionisti: compensi bassi, pagamenti lunghi e tasse altissime.
“Prendevo 300-400 euro a puntata e mi spariva il 74%”, spiega. Un sistema che, secondo lui, non è più sostenibile.
Dopo un’esperienza come responsabile della comunicazione a Roma, ha deciso di cambiare vita. E oggi rivendica quella scelta.
La nuova vita: radio, restauri e pizze
La routine è completamente diversa:
- lavoretti e restauro mobili
- conduzione in una radio locale
- consegne serali come fattorino
Un mix che gli permette di lavorare poche ore, avere un reddito stabile e vivere con meno pressione.
“Mi pagano, mangio e imparo le strade. Cosa c’è di meglio?”, dice con ironia.
Il retroscena sul Grande Fratello: “Era tutto costruito”
Nardi torna anche sul momento che lo ha reso iconico: il celebre “Dove sono le sigarette?”.
Secondo la sua versione, quella scena sarebbe stata costruita attraverso il montaggio.
Racconta di giorni di tensione nella casa e di richieste ignorate dalla produzione per esasperare la sua reazione. Alla fine, sarebbe andata in onda solo la parte più “esplosiva”.
Una rilettura che riapre il tema di quanto sia reale il reality.
Lo scontro con Signorini: “Non fare il moralista”
La parte più dura dell’intervista arriva quando parla di Alfonso Signorini.
Nardi non entra nei dettagli delle polemiche recenti, ma attacca sul piano etico: chi giudica gli altri, dice, dovrebbe avere una vita irreprensibile.
“A me non interessa la vita privata degli altri. Ma non devi fare il moralista”, afferma.
Parole che suonano come una stoccata diretta.
Il caso Ruta e la squalifica: “Accuse false”
Nardi torna anche sulla squalifica dal Grande Fratello Vip 5, che ha segnato una frattura definitiva con la tv.
Contesta le accuse di comportamento violento e misogino, sostenendo che le sue parole siano state travisate.
Secondo lui, stava solo raccontando episodi del passato e non aveva mai intenzione di rivolgere certe frasi alla collega Maria Teresa Ruta.
Una versione che riapre una polemica mai davvero chiusa.
Una scelta definitiva?
Oggi Nardi sembra aver trovato un equilibrio lontano dalla tv. Meno esposizione, meno guadagni forse, ma più controllo sulla propria vita.
E mentre attacca il sistema che lo ha reso famoso, costruisce una nuova identità.
Lontano dalle luci. Ma decisamente più libero.