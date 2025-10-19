Ciro Solimeno racconta la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: il retroscena choc (VIDEO)

Ciro Solimeno

Uomini e Donne, Ciro Solimeno conferma i rumors su Martina e Gianmarco

In un’intervista esclusiva a Lollo Magazine, Ciro Solimeno, ex protagonista del triangolo più discusso del momento, rompe il silenzio sui recenti sviluppi della sua relazione con Martina De Ioannon. Tra racconti personali e dettagli finora inediti, Ciro svela come sono realmente andate le cose e cosa pensa del nuovo incontro dell’ex tronista di Uomini e Donne con Gianmarco Steri.

La serata che ha cambiato tutto

Secondo il racconto di Ciro, tutto è iniziato in un locale dove lui era uscito con amici e Martina De Ioannon con le sue amiche. Ciro nota la presenza di Gianmarco e percepisce un cambiamento nel comportamento di Martina.

«Dopo dieci minuti ho visto Gianmarco con i suoi amici. Lei ha iniziato a comportarsi in maniera strana. Ho pensato di non disturbare e me ne sono andato. Poi mi racconta che si sono salutati», racconta Ciro.

La settimana successiva, nonostante fossero ancora una coppia, Martina manifesta la volontà di parlare. Ciro, come sempre sincero, cerca di ricostruire i motivi dietro le incomprensioni e i piccoli conflitti tra loro.

L’evento in cui tutto è esploso

Durante un evento pubblico, la coppia partecipa a un video richiesto dai fotografi: un gesto apparentemente semplice che però viene frainteso dai media.

«Anche se avevamo litigato, era ancora la mia fidanzata e l’ho baciata. Non ci eravamo ancora lasciati», precisa Ciro.

La notte successiva segna il vero distacco: i due parlano a lungo e decidono di separarsi per divergenze personali e stili di vita diversi.

Il retroscena

Ciro rivela che Martina ha incontrato Gianmarco Steri e che tra i due c’è stato un dialogo e un bacio, senza ulteriori sviluppi fisici.

«Non posso mettere la mano sul fuoco, ma credo sia la prima volta che si vedono. Ho litigato con lei per ogni frecciatina, ma ha sempre negato», afferma Ciro.

L’ex protagonista di Temptation Island racconta anche come percepisce la differenza di vita e aspirazioni tra lui e Martina, sottolineando che i sacrifici fatti non hanno prodotto la soddisfazione desiderata.

La provocazione di Martina De Ioannon

A poche ore dalle dichiarazioni di Ciro, Martina De Ioannon ha risposto in modo enigmatico ai follower con una metafora tecnologica: l’iPhone vecchio (rappresenterebbe Ciro) contro l’iPhone nuovo (Gianmarco), lasciando intendere una scelta personale e audace.

«Ovviamente farò la scelta azzardata e lo acquisterò!», ha detto Martina.

Conclusione: tra amore, delusione e nuove strade

La storia, raccontata in esclusiva da Lollo Magazine, mostra come i sentimenti possano intrecciarsi con la vita pubblica, i social e le aspettative personali. Ciro e Martina, pur condividendo momenti intensi, sembrano aver intrapreso strade diverse, mentre Gianmarco entra nel quadro come nuovo punto di attenzione per fan e media.