Medugno rompe il silenzio e parla di Signorini da Corona: ‘Avete toccato la mia famiglia, ora la verità’

Pubblicato: 20 Dic, 2025 - ore: 00:17
L’annuncio che riaccende il caso

Fabrizio Corona anticipa la seconda puntata di Falsissimo e alza la tensione sul nome di Alfonso Signorini

Il caso che da giorni scuote il mondo del gossip televisivo è destinato ad allargarsi. Fabrizio Corona, attraverso il profilo Instagram del suo programma YouTube Falsissimo, ha pubblicato un’anticipazione della seconda puntata dell’inchiesta sul caso Alfonso Signorini. Ospite uno degli ex gieffini tirati in ballo dell’ex re dei paparazzi, Antonio Medugno che racconterà la sua versione dei fatti.

Pochi secondi di video, ma sufficienti a riaccendere una miccia che sembrava già incandescente. Seduto accanto a Corona, Medugno pronuncia una frase destinata a far discutere:
«Mi ha chiesto di lavorare con lui».

Il silenzio di Signorini

Il conduttore si affida ai legali e sceglie di non parlare

La prima puntata del servizio ha avuto un impatto mediatico enorme, tanto da spingere Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e direttore editoriale di Chi, ad affidarsi ai propri avvocati per tutelare la sua reputazione. Da quel momento, nessuna dichiarazione pubblica, nessuna replica diretta. Silenzio che ha rotto solo per due interventi a Dentro la notizia e Mattino 5 per la presentazione del libro.

Una scelta che, invece di spegnere il clamore, ha contribuito ad alimentarlo. Corona, nel frattempo, continua a rilanciare, parlando apertamente di Medugno come del “caso zero”, lasciando intendere l’esistenza di episodi simili.

Le parole di Medugno

“Avete toccato la mia famiglia. Ora basta”

Nel filmato diffuso su Instagram, Medugno appare deciso, teso, consapevole della portata delle sue affermazioni. Ma è soprattutto nei commenti e nelle stories che il giovane ex gieffino alza ulteriormente il tiro.

«Lunedì uscirà la verità su tutto», scrive sotto il post di Falsissimo.
E poi aggiunge, in un messaggio ancora più personale:
«Avete toccato me, ma soprattutto la mia famiglia, la mia ragazza, la mia sorellina. Lunedì 22 dicembre la verità».

Parole che spostano il racconto da un piano mediatico a uno profondamente emotivo, lasciando intendere che quanto emergerà potrebbe avere conseguenze ben più ampie del semplice gossip televisivo.

Un caso dai contorni ancora indefiniti

Chat, rapporti pregressi e accuse che attendono conferme

Al centro della vicenda restano presunte conversazioni private tra Medugno e Signorini, antecedenti alla partecipazione del primo al Grande Fratello Vip. Un tema delicatissimo, perché tocca il confine tra rapporti professionali e personali che tirano in ballo uno dei programmi più discussi della televisione italiana.

Al momento, però, non esistono versioni ufficiali contrapposte: da una parte l’inchiesta di Corona, dall’altra il silenzio del conduttore. In mezzo, un giovane ex concorrente che rivendica il diritto di raccontare la propria versione dei fatti.

La Stories di Antonio Medugno

L’attesa per lunedì

La seconda puntata di Falsissimo promette nuovi sviluppi

Tutto è ora rimandato a lunedì 22 dicembre, data indicata sia da Corona sia da Medugno come il momento in cui verrà pubblicata la seconda parte dell’inchiesta. Un appuntamento che potrebbe chiarire, complicare o stravolgere completamente la narrazione emersa finora.

Nel frattempo, il caso continua a dividere l’opinione pubblica tra chi parla di operazione mediatica, chi invoca trasparenza e chi chiede cautela in assenza di riscontri ufficiali.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

