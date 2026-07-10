Milano, Csaba Dalla Zorza rompe il silenzio dopo il ricovero: «La luce si è spenta all’improvviso»

Csaba Dalla Zorza

La conduttrice di Cortesie per gli ospiti racconta sui social il malore che l’ha fatta cadere dalle scale

Quello che doveva essere un normale pomeriggio si è trasformato in pochi istanti in un grande spavento. Csaba Dalla Zorza, volto amatissimo di Cortesie per gli ospiti, ha raccontato per la prima volta sui social il malore che l’ha costretta a un improvviso ricovero in ospedale, condividendo con i suoi follower il momento in cui ha perso conoscenza e si è risvegliata su una barella.

Con un lungo messaggio pubblicato insieme alla foto del braccialetto del pronto soccorso, la conduttrice ha voluto soprattutto ringraziare tutte le persone che l’hanno assistita nei momenti più difficili.

«La luce si è spenta all’improvviso»

Il racconto di Csaba Dalla Zorza parte da un’immagine che descrive perfettamente la paura vissuta.

«Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta».

La conduttrice ha spiegato di stare scendendo le scale quando avrebbe perso i sensi.

«Credo di aver saltato gli ultimi gradini e mi sono ritrovata con la fronte contro il pavimento freddo», ha raccontato, senza nascondere lo spavento per quanto accaduto.

Il trasporto in ambulanza e il ricovero al Policlinico

Dopo la caduta sono intervenuti i soccorritori del 118, che l’hanno immobilizzata sulla barella prima del trasferimento in ospedale.

«Quando ho riaperto gli occhi ho incontrato quelli di Riccardo, che non avevo mai visto prima», ha scritto, ricordando uno dei volontari che l’hanno assistita.

Successivamente è stata presa in carico dal personale del Policlinico di Milano, dove medici, infermieri e studenti hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari.

«Forse il caldo, forse la pressione o la stanchezza»

La stessa Dalla Zorza ha provato a ipotizzare cosa possa aver provocato il malore.

«Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza», ha scritto, precisando però che al momento non ci sono certezze sulle cause dell’episodio.

Fortunatamente gli esami hanno escluso conseguenze più gravi.

La conduttrice del programma di Real Time ha riportato soltanto un vistoso bernoccolo sulla fronte, che inizialmente aveva destato qualche preoccupazione ma che si sta progressivamente riassorbendo.

Il messaggio di ringraziamento

Nel lungo post pubblicato sui social, Csaba Dalla Zorza ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone che l’hanno aiutata.

«Grazie di cuore a tutti coloro che sono stati intorno a me in quell’androne dove sono atterrata. Non serve nominarli, loro lo sanno. Io lo so».

Un ringraziamento speciale è stato poi dedicato anche al personale della Ca’ Granda – Policlinico di Milano, definita dalla conduttrice «la Casa di chi ha bisogno di cura».

Ora guarda avanti

Lo spavento è ormai alle spalle.

«Sono pronta per riprendere i miei impegni. Vi auguro un buon weekend», ha concluso la giudice di Cortesie per gli ospiti, rassicurando i tanti fan che nelle ultime ore le hanno inviato messaggi di affetto e di pronta guarigione.