Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Temptation Island, dopo il falò spunta un nuovo retroscena: Cristian rompe il silenzio anche su Filippo Bisciglia

DiRedazione

Pubblicato: 29 Lug, 2026 - ore: 16:31 #Cristian Mascolino, #Filippo Bisciglia, #Soraya Sabetta, #Temptation Island 2026
Arriva uno spoiler su Cristian e Soraya che coivolge Filippo BiscigliaArriva uno spoiler su Cristian e Soraya che coivolge Filippo Bisciglia

Non c’è soltanto la fine della storia con Soraya Sabetta, arriva anche una rivelazione sul futuro della coppia.

L’esperienza a Temptation Island si è conclusa con la rottura tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, ma fuori dal villaggio continuano ad emergere retroscena destinati a far discutere. Nelle ultime ore l’ex protagonista del reality di Canale 5 si è lasciato andare ad alcune confidenze che riguardano non solo l’ex fidanzata, ma anche Filippo Bisciglia, storico volto della trasmissione.

Parole che arrivano dopo il confronto finale andato in onda e che lasciano intuire come Cristian non abbia gradito alcuni momenti vissuti durante il programma.

La conferma sul rapporto con Soraya

Nel corso di un incontro a Roma con Daniele Pugliese, conosciuto sui social come “Il Temerario” di Casa Surace, Cristian avrebbe confermato quello che molti telespettatori sospettavano.

Secondo quanto riferito da Pugliese, tra lui e Soraya non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma dopo il falò di confronto.

Una rivelazione che anticipa gli sviluppi della vicenda sentimentale e conferma come la rottura avvenuta davanti alle telecamere sia rimasta definitiva.

Il fastidio nei confronti di Filippo Bisciglia

A far discutere, però, è soprattutto un’altra confidenza attribuita a Cristian.

Parlando con Daniele Pugliese, l’ex concorrente avrebbe scherzato dicendo di essere disponibile ad accompagnarlo alle sagre, aggiungendo però una battuta che ha attirato l’attenzione: “Basta che non mi presenti Filippo”.

Una frase interpretata da molti come il segnale di un malumore nei confronti di Filippo Bisciglia, maturato durante il falò conclusivo.

Cosa sarebbe successo durante il confronto finale

Secondo la ricostruzione, Cristian avrebbe vissuto con disagio il momento in cui Soraya ha riportato davanti alle telecamere alcuni aspetti della loro vita privata, parlando anche di questioni economiche e sostenendo di aver aiutato più volte il fidanzato.

Durante il confronto finale, Mascolino avrebbe cercato di replicare alle accuse, ma il conduttore lo avrebbe più volte invitato a riportare il discorso sui sentimenti e sul percorso vissuto all’interno del programma, evitando di approfondire argomenti estranei all’esperienza nel villaggio.

Una scelta editoriale che Cristian, secondo quanto trapela, non avrebbe apprezzato.

Un confronto che continua a far discutere

La puntata andata in onda ha acceso un ampio dibattito tra i telespettatori, molti dei quali hanno commentato sui social il modo in cui è stato gestito il falò tra Soraya e Cristian.

C’è chi ha condiviso l’intervento di Filippo Bisciglia, ritenendo corretto mantenere il confronto concentrato sulla relazione e sul percorso nel reality, e chi invece ritiene che Cristian avrebbe dovuto avere più spazio per rispondere alle accuse ricevute.

Al momento né Filippo Bisciglia né la produzione di Temptation Island hanno commentato le indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

Resta il fatto che, anche a trasmissione conclusa, il percorso di Cristian e Soraya continua ad alimentare il dibattito tra i fan del programma, confermandosi uno dei più discussi dell’edizione.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Cristian e Soraya un mese dopo Temptation Island: lui rivela chi è la tentatrice che sta frequentando e lei sbotta duramente

Lug 29, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Monica Leofreddi si lascia sfuggire tutto: una frase in fuorionda svela il suo futuro con Milo Infante

Lug 29, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Monica Guerritore svela la battaglia vissuta lontano dai riflettori: ‘Ho fatto sei cicli di chemioterapia’

Lug 29, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Sorpreso in intimità con una donna più giovane davanti ai bambini: la difesa del 75enne lascia increduli anche gli agenti

Attualità

Elizabeth-Jane Ross trovata morta in una valigia: il telefono resta acceso e spunta un dettaglio che infittisce il giallo

Gossip e TV

Cristian e Soraya un mese dopo Temptation Island: lui rivela chi è la tentatrice che sta frequentando e lei sbotta duramente

Sport

Roberto Mancini emoziona tutti con il ricordo di Vialli: ‘Se ci fosse stato lui… ‘, Malagò interviene sulla bufera delle riprese a pagamento

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.