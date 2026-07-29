Temptation Island, dopo il falò spunta un nuovo retroscena: Cristian rompe il silenzio anche su Filippo Bisciglia

Arriva uno spoiler su Cristian e Soraya che coivolge Filippo Bisciglia

Non c’è soltanto la fine della storia con Soraya Sabetta, arriva anche una rivelazione sul futuro della coppia.

L’esperienza a Temptation Island si è conclusa con la rottura tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, ma fuori dal villaggio continuano ad emergere retroscena destinati a far discutere. Nelle ultime ore l’ex protagonista del reality di Canale 5 si è lasciato andare ad alcune confidenze che riguardano non solo l’ex fidanzata, ma anche Filippo Bisciglia, storico volto della trasmissione.

Parole che arrivano dopo il confronto finale andato in onda e che lasciano intuire come Cristian non abbia gradito alcuni momenti vissuti durante il programma.

La conferma sul rapporto con Soraya

Nel corso di un incontro a Roma con Daniele Pugliese, conosciuto sui social come “Il Temerario” di Casa Surace, Cristian avrebbe confermato quello che molti telespettatori sospettavano.

Secondo quanto riferito da Pugliese, tra lui e Soraya non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma dopo il falò di confronto.

Una rivelazione che anticipa gli sviluppi della vicenda sentimentale e conferma come la rottura avvenuta davanti alle telecamere sia rimasta definitiva.

Il fastidio nei confronti di Filippo Bisciglia

A far discutere, però, è soprattutto un’altra confidenza attribuita a Cristian.

Parlando con Daniele Pugliese, l’ex concorrente avrebbe scherzato dicendo di essere disponibile ad accompagnarlo alle sagre, aggiungendo però una battuta che ha attirato l’attenzione: “Basta che non mi presenti Filippo”.

Una frase interpretata da molti come il segnale di un malumore nei confronti di Filippo Bisciglia, maturato durante il falò conclusivo.

Cosa sarebbe successo durante il confronto finale

Secondo la ricostruzione, Cristian avrebbe vissuto con disagio il momento in cui Soraya ha riportato davanti alle telecamere alcuni aspetti della loro vita privata, parlando anche di questioni economiche e sostenendo di aver aiutato più volte il fidanzato.

Durante il confronto finale, Mascolino avrebbe cercato di replicare alle accuse, ma il conduttore lo avrebbe più volte invitato a riportare il discorso sui sentimenti e sul percorso vissuto all’interno del programma, evitando di approfondire argomenti estranei all’esperienza nel villaggio.

Una scelta editoriale che Cristian, secondo quanto trapela, non avrebbe apprezzato.

Un confronto che continua a far discutere

La puntata andata in onda ha acceso un ampio dibattito tra i telespettatori, molti dei quali hanno commentato sui social il modo in cui è stato gestito il falò tra Soraya e Cristian.

C’è chi ha condiviso l’intervento di Filippo Bisciglia, ritenendo corretto mantenere il confronto concentrato sulla relazione e sul percorso nel reality, e chi invece ritiene che Cristian avrebbe dovuto avere più spazio per rispondere alle accuse ricevute.

Al momento né Filippo Bisciglia né la produzione di Temptation Island hanno commentato le indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

Resta il fatto che, anche a trasmissione conclusa, il percorso di Cristian e Soraya continua ad alimentare il dibattito tra i fan del programma, confermandosi uno dei più discussi dell’edizione.