Cristina Quaranta in lacrime al GF Vip: ‘Mi ha lanciato 5000 euro sul letto come se fossi una put…’

Da ragazza di Non è la Rai a velina di Striscia la notizia fino a cameriera in un ristorante a Milano. Cristina Quaranta ha raccontato la sua metamorfosi durante la puntata del 13 ottobre del GF Vip.

Cristina Quaranta, da velina di Striscia la notizia a cameriera in un ristorante di Milano

Dal matrimonio con il padre della figlia, Aurora, durato 12 anni (dal 2001 al 2013) alle rivelazioni su una relazione con un misterioso uomo conclusasi nel peggiore dei modi. “Quando tu arrivi ad un certa età pensi di averle viste tutte per cui non vai a pensare che ti ritroverai in una sofferenza. Ho conosciuto un uomo con il quale pensavo di poter vivere il resto della mia vita ma non è andata bene” – ha raccontato Cristina Quaranta che ha aggiunto che la persona alla quale si era legata sentimentalmente voleva un figlio da lei a 45 anni.

“Avevo deciso di darglielo per quanto lo amassi. La settimana dopo mi ha detto non ti amo più, togliti dai cogli… con tua figlia e fatti la valigia. Siamo stati insieme tre anni che per me sono stati meravigliosi. Avevo nuovamente le farfalle nelle stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata di quest’uomo”. La gieffina, in lacrime, si è poi soffermata su un episodio che ha segnato la fine della sua relazione.

La dolorosa fine della relazione con un misterioso uomo

“Mi ha lanciato sul letto ben 5000 euro in contanti come se io fossi stata una put… Trattata come se fossi una busta dell’immondizia buttata, come se non valessi nulla. Ad oggi non so perché è finita, è stato un grande dolore perché mi fidavo di quell’uomo. Avevo dato proprio tutto per quell’amore e c’è stato un periodo in cui sono stata molto depressa e non mi alzavo dal letto. Ricominciare senza avere nulla è molto faticoso e quello che ho me lo tengo stretto” – ha chiosato la romana che subito dopo ha ricevuto la sorpresa della visita della figlia Aurora nella casa più spiata dagli italiani.