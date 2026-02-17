Notizie Audaci

Morto a 23 anni Damiano Alberti, lo youtuber che raccontava la sua battaglia contro il tumore

17 Feb, 2026
Chi era Damiano Alberti

È morto a 23 anni Damiano Alberti, creator romano molto seguito su YouTube, Twitch e TikTok, che dal 2023 aveva scelto di raccontare pubblicamente la sua battaglia contro un tumore maligno alla gamba. Il giovane, nato e cresciuto a Cerveteri, si è spento domenica 15 febbraio dopo un lungo percorso di cure, interventi chirurgici e l’amputazione dell’arto.

La diagnosi e il racconto sui social

La malattia era stata annunciata dallo stesso Alberti nel 2023 con un post su Instagram, in cui spiegava l’assenza dai social e comunicava la diagnosi di tumore maligno alla gamba. Nei mesi successivi aveva condiviso con la sua community le fasi più difficili: le terapie, le operazioni, l’amputazione, l’adattamento alla protesi e i tentativi di tornare a camminare.

A un anno dalla diagnosi aveva pubblicato un video su YouTube, accompagnato da una diretta intitolata “500 giorni per tornare a vivere”, in cui raccontava nel dettaglio il percorso affrontato. L’ultimo post, datato 22 settembre, parlava di un nuovo ricovero ospedaliero e della volontà di “tornare in pista” nonostante le difficoltà.

Il cordoglio della community e della città

La notizia della sua morte ha generato migliaia di messaggi di cordoglio sui social, dove era conosciuto per il tono ironico e leggero con cui raccontava la quotidianità, alternando momenti di intrattenimento a riflessioni più profonde sulla malattia.

In segno di lutto, l’amministrazione comunale di Cerveteri ha deciso di annullare la sfilata di Carnevale prevista per il martedì grasso nel centro storico, così come uno spettacolo teatrale in programma in sala Ruspoli. Il sindaco e gli assessori hanno parlato di una comunità “scossa da una drammatica notizia”, sottolineando l’impossibilità di celebrare una festa in un momento di dolore così intenso.

La famiglia ha annunciato la scomparsa senza fornire ulteriori dettagli clinici. Alberti lascia una community molto ampia che, negli ultimi due anni, aveva seguito con partecipazione e affetto il suo percorso di cura e resilienza.



