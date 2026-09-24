Simone Annicchiarico fuori dal Grande Fratello Vip: il video e cosa è successo, il web insorge

Simone Annichiarico

Simone Annicchiarico, l’avventura al Grande Fratello Vip finisce dopo appena una settimana

Era diventato in pochi giorni uno dei concorrenti più riconoscibili sui social, tra video rilanciati, commenti e alcune uscite che avevano già acceso il dibattito tra gli spettatori. Ma per Simone Annicchiarico l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip è durata appena una settimana.

Il concorrente, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, è stato squalificato dal reality dopo quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 24 settembre. La decisione è arrivata dopo una frase pronunciata mentre si trovava con gli altri inquilini della Casa e che è stata interpretata come una bestemmia.

La produzione ha ufficializzato il provvedimento attraverso i canali del programma, mettendo così fine al percorso di uno dei personaggi che in questi primi giorni aveva attirato maggiore attenzione sul web.

«Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa», è stato comunicato ufficialmente.

Una decisione arrivata a soli sette giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, circostanza che rende ancora più clamoroso l’addio anticipato del concorrente.

La frase in cucina e quel momento ripreso dalla Regia 2

Il momento che ha fatto esplodere la polemica si è verificato mentre Giancarlo Danto era impegnato ai fornelli. Annicchiarico si è avvicinato alla cucina e avrebbe commentato in maniera negativa quello che il coinquilino stava preparando.

Nel corso di quella conversazione sarebbe stata pronunciata la frase finita al centro delle contestazioni.

La scena, però, presenta un particolare che ha contribuito a far crescere rapidamente la discussione sui social. Il momento era stato ripreso dalla Regia 2 della Casa, con le immagini disponibili attraverso il sito dedicato al programma e non attraverso la diretta trasmessa su Mediaset Extra.

Il frammento ha iniziato così a circolare online fino a diventare virale, alimentando il confronto tra gli spettatori sulla frase pronunciata dal concorrente e sulle possibili conseguenze.

A rendere ancora più evidente il momento è stata anche la reazione immediata di Annicchiarico. Subito dopo aver pronunciato quelle parole, il concorrente sembra rendersi conto di ciò che gli è sfuggito e porta le mani tra i capelli. Anche Danto reagisce alla situazione.

È proprio quel frame, rilanciato sui social, ad aver contribuito a trasformare l’episodio in uno dei casi più discussi di queste prime giornate del reality.

Dall’idolo dei social alla squalifica: il caso divide il pubblico

Prima del provvedimento, Annicchiarico aveva già conquistato una parte del pubblico del Grande Fratello Vip. I suoi video e alcune sue uscite avevano fatto discutere, trasformandolo rapidamente in uno dei concorrenti maggiormente commentati sui social.

Ora, però, il suo percorso si interrompe bruscamente.

La bestemmia, o presunta tale, rappresenta da anni uno dei terreni più delicati per il reality. Nel corso delle precedenti edizioni del programma non sono mancati casi nei quali concorrenti sono stati allontanati dalla Casa dopo episodi analoghi.

Proprio questo aspetto ha riacceso il dibattito tra gli spettatori. Dopo l’annuncio della squalifica, sui social sono comparsi commenti di protesta da parte di utenti che hanno ricordato altri episodi del passato, contestando quella che viene considerata una diversa applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti.

La produzione, per il momento, ha invece comunicato in maniera netta la propria decisione: Simone Annicchiarico deve lasciare la Casa.

Il Grande Fratello Vip perde così, dopo appena una settimana, uno dei concorrenti che aveva già attirato l’attenzione del pubblico. E lo fa dopo un episodio nato in cucina, passato dalla Regia 2, diventato virale sui social e infine sfociato nel primo clamoroso provvedimento disciplinare di questa edizione.