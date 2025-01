Paolo Bonolis a Verissimo su Sonia Bruganelli: prima dribbla la domanda, poi spiega perché l’ha difesa

Paolo Bonolis a Verissimo

Ospite della puntata di Verissimo andata in onda domenica 19 gennaio, Paolo Bonolis ha presentato la nuova stagione di Avanti un Altro! con il suo consueto spirito ironico. Nel corso dell’intervista si è parklato anche del rapporto con l’ex moglie Sonia Bruganelli, ospite la scorsa settimana del talk, su cui il conduttore ha preferito mantenere un tono leggero, senza approfondire troppo.

L’ironia sul rapporto con Sonia Bruganelli

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha mostrato una foto di Sonia Bruganelli, scatenando subito una battuta di Bonolis che ha divertito il pubblico in studio: «Già me l’avevi detto che venendo qui avremmo parlato di Avanti un Altro!» – ha scherzato, evitando con eleganza di soffermarsi sull’argomento.

Nonostante la separazione, tra i due ex coniugi non c’è traccia di rancore. Attualmente, Sonia è legata al ballerino Angelo Madonia, ma l’intesa tra lei e Paolo Bonolis sembra rimanere solida, soprattutto per il bene dei loro figli: Silvia (nata nel 2003), Davide (2004) e Adele (2009).

Il significato di un post e l’amore per i figli

La conduttrice di Verissimo ha chiesto a Bonolis di spiegare il significato di un post pubblicato su Instagram lo scorso ottobre, quando Sonia Bruganelli era impegnata come concorrente di Ballando con le Stelle. In quell’occasione, il conduttore aveva scritto: «La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una ‘cosa’, ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti.»

Bonolis, a Verissimo, ha ribadito quanto tenga alla famiglia: «Noi siamo rimasti vicini per mantenere una certa unità familiare a cui io credo molto, ed entrambi faremmo di tutto per i nostri figli. Mi sono sentito di specificare questo perché è importante che si capisca quanto l’amore per i nostri figli sia centrale nella nostra vita.»

Il rapporto con i genitori e la sorpresa del figlio Davide

Nel corso dell’intervista, Paolo Bonolis ha anche parlato della sua famiglia d’origine. Ha ricordato il padre, venuto a mancare, come una figura che gli ha insegnato l’arte della risata, mentre la madre, originaria del salernitano e oggi 93enne, continua ancora a rimproverarlo affettuosamente.

Un momento emozionante è stato il videomessaggio del figlio Davide, che ha fatto una sorpresa al padre augurandogli il meglio sia nella carriera che nella vita privata, un gesto che ha confermato l’affetto e la complicità che lega Bonolis ai suoi figli.