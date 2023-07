De Luca senza freni su Bianca Berlinguer e Mauro Corona: ‘Una sòla e un capraio afghano’ (VIDEO)

“Avete tirato questa sòla a Mediaset con la Berlinguer“. La pungente stoccata del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha partecipato alla presentazione dei palinsesti Rai 2023/24 a Napoli.

Un’apertura col botto con l’ex sindaco di Salerno che ha commentato in maniera sarcastica l’addio della giornalista alla tv di Stato dove conduceva Cartabianca il martedì in prime time su Rai 3. Vincenzo De Luca ha riservato una velenosa stoccata anche a Mauro Corona. “Siete in grado di mettere in campo un’offerta straordinaria” – dice, salvo però sottolineare:

“una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer, ora pensare di non poter più vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita sto male a immaginare che non avremo più quella immagine di raffinatezza e di eleganza” – ha sottolineato riferendosi a Mauro Corona che con Bianca Berlinguer approderà a Rete 4 e sarà tra gli ospiti di Stasera Italia oltre che del programma del martedì sera della giornalista.