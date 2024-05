Depardieu perde le staffe per la paparazzata in via Veneto, Rino Barillari: ‘Mi ha dato 3 cazzotti’

“Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79″. Quando Rino Barillari racconta all’Adnkronos l’aggressione subita intorno alle 14:00 del 21 maggio da Gerard Depardieu in uno dei locali della storica via della Dolcevita romana, ha ancora la voce rotta dallo spavento.

Gerard Depardieu era con la compagna Clementine Igou in uno dei locali della Dolce Vita romana

“Oggi c’è sciopero dei taxi in città, quindi io sono arrivato in via Veneto a piedi. Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima: la scrittrice franco americana Clementine Igou con la quale convive dal 2005. Lei se n’è accorta e mi ha lanciato un po’ di ghiaccio” – ha spiegato il king dei paparazzi nel raccontare quanto accaduto all’Harry’s Bar. “Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre… Mai mi sarei aspettato però quello che è successo dopo: quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo ‘merd’. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui”.

Rino Barillari denuncia l’attore: ‘Li ho fotografati e lei se ne è accorta e mi ha lanciato il ghiaccio, lui mi ha dato 3 cazzottoni’

Gerard Depardieu non si è limitato ad una reazione verbale secondo la ricostruzione di Rino Barillari. “Mamma mia quanto è grosso, non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la Dolcevita da capo. A Cannes fanno il cinema e qui le stronzate” – ha aggiunto il fotografo. “Adesso però so’ affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. Aho’ ‘a guera è guera’”.