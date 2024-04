Gérard Depardieu è in stato di fermo: accusato da due donne di abusi sul set

L’attore francese Gérard Depardieu è in stato di fermo. A denunciare il divo del cinema, già oggetto di numerose denunce per abusi sessuali, sono due donne.

Gérard Depardieu in stato di fermo per violenze sessuali sui set dei film Le Magicien et les Siamois e sul set di Les Volets verts

Davanti alla polizia l’attore deve rispondere di violenze sessuali e molestie sui set di due film: nel 2014 mentre si girava “Le Magicien et les Siamois” di Jean-Pierre Mocky, e nel 2021, sul set di “Les Volets verts” di Jean Becker. La prima a denunciarlo, una scenografa, parla di fatti accaduti nel settembre 2021. Depardieu partecipava alle riprese del film di Becker quando, un giorno, mentre era seduto in un corridoio, avrebbe afferrato la donna con le gambe bloccandola fra le sue cosce. La presunta vittima afferma di essere stata allora palpeggiata all’altezza dell’addome, sui seni e sulle natiche. L’attore le avrebbe detto anche “Ti pianterò il mio grosso ombrellone nel tuo sesso”.

La donna è una madre di famiglia di 53 anni, che agli inquirenti ha parlato di una “trappola per lupi” che ha sentito chiudersi su di lei, con una “forza fenomenale” da parte di lui. Tanto che ci sarebbe voluto l’intervento di una terza persona per liberarla dalle gambe di Gerard Depardieu che la tenevano stretta. L’equipe del film spinse l’attore a scusarsi e, a quanto raccolto dalle testimonianze, lui l’avrebbe fatto affermando “mi scuso perché devo scusarmi…”. Ma in seguito, l’avrebbe poi insultata per tutto il tempo delle riprese, chiamandola “puttana”.

In seguito, la donna ha spiegato di non riuscire più a lavorare da allora, di soffrire di crisi di angoscia e di uno stress post-traumatico. In una lettera inviata a Le Figaro lo scorso ottobre, Gérard Depardieu ha fornito la sua “verità”, smentendo le accuse. La seconda a sporgere denuncia ha raccontato al giornale regionale Le Courrier de l’Ouest che, qualche giorno prima delle riprese del cortometraggio “Le Magicien et les Siamois” del marzo 2014, tutto lo staff tecnico e gli attori si recarono a casa di Depardieu , nella centralissima rue du Cherche-midi a Parigi, per preparare le riprese. In quell’occasione, un’assistente che aveva all’epoca 24 anni,afferma di aver subito molestie sessuali. L’attore le avrebbe toccato il fondo schiena, rivolgendoli frasi oscene.

L’attore francese in una lettera a Le Figarò aveva respinto le accuse: ‘Non ho mai abusato di una donna’

All’inizio delle riprese, l’attore la incrociò di nuovo e ripeté le molestie fisiche, poi la toccò nelle parti intime pronunciando frasi esplicite. Infine, Gérard Depardieu è indagato dal 2020 per stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould. Anche l’attrice Hélène Darras aveva denunciato per violenze sessuali l’attore francese durante le riprese di un film nel 2007, ma il reato è caduto in prescrizione. In Spagna, la star del cinema è oggetto di una denuncia della giornalista e scrittrice Ruth Baza, che lo accusa di averla violentata nel 1995. “Mai e poi mai ho abusato di una donna” – ha scritto Depardieu nella lettera a Le Figaro.