Diletta Leotta in lacrime: annuncia la gravidanza e bacia Karius (VIDEO)

Le indiscrezioni delle settimane passate hanno trovato conferma: Diletta Leotta è in dolce attesa. La conduttrice e inviata Dazn ha rotto gli indugi e con un post condiviso su Instagram ha annunciato la lieta novella.

Diletta Leotta è incinta: l’annuncio della conduttrice Dazn su Instagram

Nel filmato si mostra con il partner Loris Karius, portiere del Newcastle, con il quale era stata paparazzata per la prima volta ad inizio autunno dopo la fine della relazione con Giacomo Cavalli. Un love story che è decollata rapidamente con la coppia che si è concessa poi una romantica fuga d’amore a Miami durante il periodo dei mondiali in Qatar.

Diletta Leotta e l’ex estremo difensore del Liverpool sono usciti allo scoperto con le prime foto pubblicate sui social. A febbraio un pancino sospetto non era passato inosservato con l’ipotesi della gravidanza che era iniziata a circolare con insistenza fino alla conferma di venerdì 24 marzo con il post pubblicato su Instagram.

‘Vi dobbiamo dire una cosa, ma tanto lo sapete già’

“Vi dobbiamo dire una cosa… ma tanto la sapete già. Esplodiamo di gioia. Noi e la pancia” – la didascalia che ha accompagnato il video in cui Diletta Leotta e Karius non trattengono lacrime di commozione prima di scambiarsi un tenero bacio per la gioia dei fan della conduttrice tra auguri e complimenti al portiere per la sua “parata più bella”.