Diletta Leotta, il pancino sospetto infiamma il web: ‘É incinta’ (FOTO)

Diletta Leotta è incinta di Loris Karius? Durantel’esperienza a Sanremo per seguire il Festival la conduttrice Dazn ha pubblicato un video su TikTok dalla sua camera d’albergo dove posa con una serie di abiti firmati da Patrizia Pepe.

Diletta Leotta ha pubblicato un video sui social che ha acceso il ‘toto gravidanza’ sul web

E se nei primi due look di Diletta Leotta (un tailleur in pelle rosa con microgonna e giacca e un mini tailleur con giacca cortissima) non traspare nulla di particolare, la pancia sembra più accentuata nel terzo abito – un due pezzi carne con crop top che (con fatica) e una gonna attillata longuette con una ‘curva sospetta’ che non è passata inosservata agli occhi dei fan. “É incinta” – ha esclamato un utente mentre altri hanno rivolto il quesito direttamente alla conduttrice televisiva.

La foto sospetta di Diletta Leotta

L’inviata Dazn è legata a Loris Karius da ottobre

Al momento Diletta Leotta non ha né confermato né smentito la notizia della gravidanza. La siciliana ha condiviso alcuni teneri scatti con Loris Karius in occasione della Festa di San Valentino. La love story con il portiere del Newcastle è iniziata lo scorso ottobre e sembra proseguire a gonfie vele.

“Mi diverto sempre molto con lui. Ora sono felice, così felice. Relazione a lunga distanza? Per ora è abbastanza semplice.” – ha raccontato di recente l’inviata Dazn che ha già presentato il calciatore alla famiglia.