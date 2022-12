Domenica In del 25 dicembre registrata? La battuta di Iva Zanicchi smaschera il programma

Una puntata natalizia di Domenica In all’insegna della musica e delle canzoni legate alla festività. A metà settimana la presenza in studio di Mara Venier sembrava in dubbio dopo la positività al Covid 19 della conduttrice televisiva. “Farò di tutto per andare in onda”.

Domenica In registrata, i dubbi dopo le parole di Mara Venier

Si era ipotizzato anche ad una conduzione in smart working ma in extremis la veneziana è riuscita a negativizzarsi e il giorno di Natale, domenica 25 dicembre, ha presentato regolarmente la puntata senza dover ricorrere a soluzioni alternative. Tra gli ospiti Chirstian De Sica, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, Bobby Solo e Cristina D’Avena. La prima ad entrare in studio è stata Iva Zanicchi (con la nipote), reduce dalla finale di Ballando con le stelle.

Prima di entrare nel vivo del programma Mara Venier ha riferito di essersi “negativizzata questa mattina” quando in realtà l’artista l’aveva già comunicato nei giorni scorsi. Una battuta che ha fatto pensare che la puntata sia stata registrata. Sospetto dei telespettatori avvalorato durante lo spazio riservato a L’Aquila di Ligonchio.

L’espressione colorita di Iva Zanicchi ‘bippata’, in diretta non sarebbe accaduto

Quest’ultima ha raccontato una nuova barzelletta colorita con parolaccia incorporata. La parola ca..o è stata bippata e questa ha rafforzato l’ipotesi che Domenica In del 25 dicembre fosse stata realizzata tra venerdì e sabato. Se il programma fosse andato in diretta la parolaccia non sarebbe stata criptata.