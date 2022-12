Mara Venier positiva al Covid: ‘Vorrei andare in onda con Domenica In a Natale’

Nei giorni scorsi Mara Venier aveva manifestato la sua preoccupazione per la positività al Covid del marito, Nicola Carraro, che aveva contratto il virus a Santo Domingo...

L’intervento di Mara Venier a BellaMà dopo il messaggio letto in diretta da Fiorello

La variante Omicron non ha risparmiato neanche la conduttrice televisiva che si è collegata nel corso del programma BellaMà. “Dovevo venire in studio durante il periodo natalizio ma come vedi sto inguaiata. Stabiliamo già una data, ma ora sto facendo le corna con la speranza di stare bene”. La notizia della positività di Mara Venier è stata diffusa da Fiorello durante Viva Rai 2.

“Ha letto il messaggio che gli avevo mandato per ringraziarlo per mantenermi compagnia in questi giorni. L’ho saputo solo ieri sera ma non stavo bene da venerdì sera, pensavo ad un raffreddore” – ha spiegato la conduttrice televisiva durante il collegamento con Pierluigi Diaco.

‘Pensavo ad un raffreddore, ho condotto Domenica In durante il periodo più difficile’

“Non so dove l’ho preso, io che sono stata in onda durante il periodo più buio della pandemia. Ora non so come faremo per Domenica In, vorrei andare in onda a Natale… Così sembro una Befana” – ha aggiunto la presentatrice tra un colpo di tosse e l’altro aggiungendo che il marito era rientrato mercoledì 21 dicembre a Roma dopo aver superato il Covid.