È sempre Cartabianca non va in onda, cosa è successo a Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer

La puntata prevista per la serata di martedì del talk show “È sempre Cartabianca”, in onda su Rete 4 alle 21:20, è stata annullata all’ultimo momento. A confermare la notizia è stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, la quale ha informato l’agenzia Adnkronos del proprio stato di salute, precisando che non si tratta di nulla di grave. “Non sto bene, ma nulla di preoccupante”, ha dichiarato, smentendo così voci più allarmanti sul suo stato fisico.

Bianca Berlinguer: ‘Non sto bene, nulla di preoccupante’

La trasmissione, abitualmente dedicata all’attualità politica e internazionale, avrebbe dovuto approfondire alcuni temi caldi del momento, tra cui la situazione in Vaticano con il Conclave e le conseguenze del recente e controverso fotomontaggio pubblicato dagli account ufficiali della Casa Bianca, che ritrae Donald Trump con la tiara papale. L’immagine, giudicata da molti come di cattivo gusto, ha sollevato forti critiche, in particolare da parte del cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, che pur mantenendo buoni rapporti con Trump, ha definito l’accaduto una “caduta di stile” e un “gesto fuori luogo”.

Un altro segmento del programma sarebbe stato dedicato alla questione russo-ucraina, con un focus sulle recenti dichiarazioni dell’ex presidente statunitense Donald Trump. In un’intervista alla NBC, Trump ha parlato di un “odio profondo e irriducibile” tra i vertici politici di Mosca e Kiev, prospettando uno scenario in cui qualsiasi trattativa di pace appare lontana e quasi impossibile.

Un film al posto di É sempre Cartabianca

Al posto della trasmissione, i telespettatori hanno trovato in palinsesto un film, una soluzione d’emergenza adottata da Mediaset per coprire l’assenza del talk. Non è ancora noto se il recupero della puntata avverrà nella prossima settimana o se i temi previsti verranno ricalendarizzati. Intanto, i fan della trasmissione esprimono preoccupazione e auguri di pronta guarigione alla giornalista.