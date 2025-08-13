Video privati di Stefano De Martino online: le telecamere di casa di Caroline Tronelli violate

Stefano De Martino e Caroline Tronelli

La sicurezza domestica della coppia finisce nel mirino degli hacker

La privacy domestica di Stefano De Martino e della fidanzata Caroline Tronelli è stata gravemente compromessa da un attacco informatico che ha colpito le telecamere di sicurezza della loro abitazione. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia per Affari Italiani, gli hacker hanno avuto accesso ai dispositivi di sorveglianza della casa della compagna del conduttore Rai proprio mentre la coppia si trovava all’interno.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, video privati diffusi su chat e siti internazionali

Il materiale rubato include video di momenti intimi e quotidiani, dalle azioni più banali come lavarsi i denti fino ad altri frangenti della vita privata. Questi contenuti sono stati successivamente diffusi su gruppi di WhatsApp, Telegram e su un sito straniero, che è stato rapidamente oscurato per violazione della legge.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’attacco non fosse specificamente mirato a De Martino o alla Tronelli. Gli hacker avrebbero operato probabilmente alla ricerca di contenuti da sfruttare per scopi commerciali o per raccogliere informazioni utili a futuri furti in abitazione. La scoperta dell’identità delle vittime è avvenuta solo in un secondo momento, dopo la diffusione dei video nei circuiti illegali online.

Denunce presentate, indagini della Polizia Postale

A seguito dell’attacco, le denunce sono state presentate immediatamente e la Polizia Postale ha avviato un’indagine serrata. Gli investigatori stanno tracciando il percorso digitale seguito dal materiale compromesso, dall’infiltrazione iniziale fino alla sua circolazione sui vari canali. La presenza di server esteri ha inizialmente complicato l’identificazione dei responsabili e la rimozione dei contenuti.

Un fatto che aggiunge gravità all’episodio è la vicinanza della cronaca rosa: solo pochi giorni fa, si era parlato della nuova coppia e di possibili scenari di convivenza. È proprio in quella stessa abitazione che gli hacker hanno ripreso e diffuso immagini private della coppia, segnando una violazione senza precedenti della loro intimità domestica.

La violazione della privacy domestica

Al momento, i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. I legali di Stefano De Martino sembrano pronti a intervenire per tutelare la privacy del conduttore e della sua compagna. L’episodio solleva questioni importanti sul rischio legato alla sicurezza delle telecamere domestiche e sulla responsabilità legale di chi sfrutta illegalmente tali materiali.

In caso di conferma definitiva della vicenda, le conseguenze potrebbero arrivare fino al tribunale, segnando un precedente significativo nel campo della violazione della privacy domestica. Un avvertimento, inoltre, per chiunque utilizzi sistemi di sorveglianza connessi a internet: la sicurezza digitale è fondamentale, e la minima falla può trasformarsi in una grave esposizione della vita privata.