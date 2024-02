Elena Cecchettin boccia l’intervento degli attori di Mare Fuori, Amadeus: ‘Non devo chiedere scusa’

Botta e risposta a distanza tra Elena Cecchettin e Amadeus. Pomo della discordia è l’intervento degli attori di Mare Fuori sul palco del Festival di Sanremo durante la serata in relazione al tema della violenza sulle donne.

Elena Cecchettin critica la performance degli attori di Mare Fuori: sulla violenza contro le donne: ‘Frasi da baci Perugina’

Le parole pronunciate dagli artisti non hanno convinto la sorella di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre dal fidanzato, Filippo Turetta. “Le frasi ascoltate su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne”. É la dura critica via social da parte di Elena Cecchettin alla performance in tema di violenza alle donne messa in scena sul palco dell’ Ariston dai giovani attori della fiction Mare Fuori. La sorella di Giulia Cecchettin ha altresì condiviso il post – della scrittrice Carlotta Vagnoli contro la stessa esibizione a Sanremo 2024: “siparietto intriso di pinkwashing”.

Il Pinkwashing deriva dalla crasi tra pink (rosa) e whitewashing (imbiancare, nascondere). É un termine utilizzato per azioni apparentemente solidali attuate dalle aziende nei confronti delle donne e dei temi di cui si fanno portavoce. Questo termine può essere tradoto con “nascondere con il rosa“.

Amadeus replica: ‘Intervento bello, rispetto il dolore di Elena Cecchettin ma non devo scusarmi’

Parole durissime alle quali ha risposto Amadeus in conferenza stampa. “Pieno rispetto il dolore di Elena Cecchettin e della famiglia, noi riteniamo che quello di Mare Fuori sia stato un intervento bello, ma rispetto il suo parere”. Risponde il direttore artistico di Sanremo 2024 alle domande dei giornalisti in riferimento alle dichiarazioni di Elena Cecchettin.

“Se la chiamerò privatamente? No, non la conosco. Non ho il cellulare. Credo di non aver offeso nessuno. Chiami qualcuno quando ti devi scusare, non quando non devi farlo” – aggiunge Amadeus che ha spiegato che la sorella di Giulia Cecchettin non sarà ospite al Festival.