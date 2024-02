Monologo Teresa Mannino al Festival di Sanremo: ‘A me piace il potere di… ‘

Torna il monologo sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo con l’intervento di Teresa Mannino dopo gli esilaranti siparietti in puntata con Amadeus e i cantanti in gara. La finta superiorità dell’uomo, la perfezione della natura, il potere ‘di’ preferito al potere ‘su’.

Teresa Mannino, dagli esilaranti siparietti al monologo a Sanremo 2024

“Siamo nel 2024 – riflette l’attrice, alternando il registro serio a quello comico – ma ragioniamo come 2524 anni fa. Il filosofo greco Protagora diceva che l’uomo è misura di tutte le cose, e per noi l’uomo ricco, bianco e occidentale è misura di tutte le cose, solo che l’ha persa, pensa che tutto il resto del mondo sia a sua disposizione e quello che non serve viene eliminato E le donne? Che fanno? Eppure sono indaffarate.

“ma se io mi metto sdraiata su di voi tipo” BOH TERESA MANNINO IN CINQUE MINUTI HA GIÀ FATTO IL PANICO #Sanremo2024 pic.twitter.com/Lp8pelesDN — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 8, 2024

Parliamo allora di essere umano, ancora meglio di animale umano. Il 60% del nostro patrimonio genetico è uguale alle banane, per quello si dice ‘mi sono sbucciata le ginocchia’, con le scimmie è uguale al 98%, solo che l’informazione non è molto diffusa, gli scimpanzé ci tengono a non farlo sapere. Ci sentiamo superiori perché parliamo, in realtà gli animali e le piante lo fanno in altro modo. I babbuini, per esempio, si salutano strizzandosi il pene” – aggiunge con ironia Teresa Mannino.

Poi l’elogio delle formiche tagliafoglia, che hanno creato un perfetto sistema agricolo in cui i maschi servono solo a procreare, “non gli fanno neanche buttare la spazzatura, l’unico compito è fornire gli spermatozoi, che stanno nella spermateca della regina, me la devo fare pure io la spermateca… il loro compito è il volo nuziale, si accoppiano e dopo muoiono perché non servono più. Ma quanto sono avanti! Non hanno problemi a gestire gli ex e i maschi felici perché la loro vita è un’unica grande scopata” – sottolinea l’artista.

L’artista punta su ambiente e parità di genere

“Gli animali umani invece preferiscono il potere sugli altri uomini, sulle donne, sui bambini, sulla natura. Anche a me piace il potere, ma il potere di, che ha un’altra energia, il potere di ridere e far ridere, di vestirmi con le piume, di cantare stonata, di ballare per strada. Non sono disposta a ignorare le storie non ancora passate, se non è passato non è il momento di passare oltre” – chiosa Mannino, incassando gli applausi della platea di Sanremo 2024.