Megan Fox, la nuova sfida è davvero insolita: «Sono nata per questo», c’entra la disfunzione erettile

Megan Fox

La nuova campagna di Ro Sparks trasforma l’attrice nel trattamento per la DE: tuta rossa, doppi sensi e una sorpresa sul set

Megan Fox ha trovato un ruolo decisamente fuori dagli schemi. A 40 anni, l’attrice è infatti la protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Ro Sparks, trattamento su prescrizione contro la disfunzione erettile, nel quale non si limita a fare da testimonial: diventa letteralmente il farmaco.

L’idea della campagna è già di per sé irriverente, ma è soprattutto il modo in cui Fox la interpreta ad aver attirato l’attenzione. «Personalmente, ho la sensazione di essere nata per questo. Non c’era persona migliore di me per questo progetto», ha raccontato l’attrice a PEOPLE.

Per lo spot Fox indossa una tuta rossa attillata, un’immagine che richiama volutamente l’iconico look di Britney Spears in Oops!… I Did It Again. Davanti alla telecamera interpreta Ro Sparks come se fosse una persona in carne e ossa, spiegando agli uomini caratteristiche e modalità del trattamento attraverso una serie di battute e allusioni.

«Mi presento direttamente a casa tua»: lo spot gioca sull’ironia

Il risultato è una pubblicità costruita deliberatamente sul doppio senso. Fox parla in prima persona come se fosse il farmaco: spiega che si scioglie sotto la lingua, che può iniziare ad agire rapidamente e che la presenza del tadalafil consente una durata fino a 36 ore. Secondo le informazioni ufficiali di Ro, Ro Sparks contiene sildenafil e tadalafil e inizia ad agire in media circa 15 minuti dopo la dissoluzione, mentre il tadalafil può rimanere attivo fino a 36 ore.

Poi arriva la battuta che riassume lo spirito della campagna: «Se prescritto, mi presento direttamente a casa tua». E subito dopo il riferimento alla confezione discreta.

La particolarità è che Megan Fox, inizialmente, pensava che avrebbe dovuto essere lei a chiedere agli autori di rendere la campagna più audace, più sexy e più giocosa. È accaduto l’esatto contrario.

«Pensavo che avremmo dovuto tornare indietro con un sacco di appunti e dire: “Ragazzi, questo dovrebbe essere molto più divertente. Questo dovrebbe essere più sexy. Questo dovrebbe essere più giocoso”», ha raccontato. «In realtà abbiamo dovuto tornare indietro e dire: “Forse potremmo ridimensionarlo un po’”».

Il motivo? Secondo Fox, il team della campagna aveva spinto molto sulle battute e sulle allusioni. Una scelta che lei stessa dice di aver apprezzato, ma che a un certo punto ha ritenuto necessario contenere.

Megan Fox: «La vita è breve, deve essere divertente»

Dietro la provocazione pubblicitaria c’è però un obiettivo preciso. Fox vuole contribuire a ridurre l’imbarazzo che ancora circonda la disfunzione erettile, trasformando un argomento spesso vissuto con vergogna in qualcosa di cui si possa parlare più apertamente.

«Perché prendere un argomento già di per sé impegnativo e renderlo ancora più pesante? È già una questione seria, quindi rendiamola più divertente», ha spiegato.

La sua filosofia è altrettanto diretta: «La vita è breve e dovrebbe essere divertente. Bisogna saper ridere e godersi la vita».

L’attrice ha inoltre sottolineato che il problema non riguarda necessariamente soltanto l’uomo che lo vive. In una relazione stabile, ha spiegato, le difficoltà nell’intimità possono coinvolgere entrambi i partner e diventare un tema sul quale confrontarsi.

«Chiunque sia sposato o abbia una relazione a lungo termine sa che la vita sessuale attraversa alti e bassi», ha detto Fox. Per questo, secondo l’attrice, la trasparenza e la capacità di parlare apertamente della situazione sono fondamentali.

«Non sei difettoso»: il messaggio oltre la pubblicità

È proprio qui che la campagna prova a spostarsi dal semplice gioco pubblicitario a un messaggio più ampio.

«Non sei difettoso. Non c’è niente che non va in te», dice Fox agli uomini che affrontano la disfunzione erettile. «Puoi parlarne. Non devi nasconderlo».

L’attrice porta nel progetto anche la propria esperienza di relazioni a lungo termine e la consapevolezza che l’intimità possa attraversare periodi diversi nel corso di una coppia. Il messaggio che vuole trasmettere è quindi quello della collaborazione: non trasformare il problema in una colpa personale, ma affrontarlo insieme.

«Siamo nella stessa squadra. Vogliamo la stessa cosa. Facciamolo insieme», è la sintesi scelta da Fox.

Cos’è Ro Sparks e perché Megan Fox lo interpreta

Ro Sparks è una formulazione galenica che combina sildenafil e tadalafil, i principi attivi rispettivamente di Viagra e Cialis, in un trattamento che si dissolve sotto la lingua. Secondo Ro, il farmaco è progettato per avere un’azione rapida e può rimanere attivo fino a 36 ore grazie al tadalafil.

C’è però una precisazione importante: Ro Sparks, in quanto farmaco galenico, non è approvato dalla FDA, anche se i suoi singoli principi attivi sono approvati per il trattamento della disfunzione erettile. È comunque un trattamento soggetto a prescrizione e la sua eventuale assunzione deve essere valutata da un professionista sanitario.

La campagna è stata lanciata con uno spot televisivo e un evento a Times Square, trasformando Megan Fox nell’inedita incarnazione del prodotto.

Dopo aver interpretato robot, demoni e personaggi di ogni genere, l’attrice si trova così alle prese con il suo ruolo più singolare: quello di una terapia per la disfunzione erettile che parla, ammicca e promette di arrivare direttamente a casa.

E, a giudicare dalle sue stesse parole, la parte più divertente non è stata nemmeno spingersi oltre con lo spot. È stato scoprire che, questa volta, era lei a dover dire alla produzione di darsi una calmata.