«Sei acida», il clima si fa rovente al GF Vip tra Andreas Muller e Jonathan: interviene Selvaggia Lucarelli

Jonathan Kashanian e Andreas Muller

La frase pronunciata durante il confronto con Jonathan Kashanian riaccende la tensione nella Casa

La tensione tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian esplode nuovamente al Grande Fratello Vip, ma questa volta è una frase pronunciata dal ballerino a spostare completamente il confronto. Dopo essere stato accusato di aver utilizzato il femminile nei confronti dello stilista con intento offensivo, Muller prova a difendersi e finisce per pronunciare una frase che in studio scatena ulteriori reazioni: «A casa ho tanti amici gay».

Tutto nasce dal deterioramento di un rapporto che nelle prime settimane sembrava molto più stretto. Jonathan racconta di essere stato inizialmente amico di Andreas, con il quale trascorreva molto tempo, prima di percepire un cambiamento. «Io e Andreas eravamo amici, la prima settimana stavamo sempre insieme, poi lui è cambiato», spiega.

La frattura emerge anche a proposito della festa di compleanno di Giacomo. Alcuni concorrenti vengono esclusi dagli inviti e organizzano una serata alternativa. Tra loro ci sono Valeria Marini, Alex Belli, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Danto. Proprio Danto riferisce una confidenza di Andreas, secondo cui il ballerino avrebbe avuto poca voglia di partecipare alla festa soprattutto per la presenza di Jonathan.

«Sei acida»: Jonathan contesta ad Andreas l’uso del femminile

Il confronto arriva quindi al linguaggio utilizzato da Muller. Jonathan contesta al coinquilino di avergli detto «sei acida», sottolineando che non gli aveva mai chiesto di essere chiamato al femminile.

«Io mi riferisco a me al maschile. Non ti ho mai detto di chiamarmi al femminile. Non è carino», protesta Kashanian.

Per Jonathan non si tratta semplicemente di una parola sbagliata, ma di una modalità utilizzata per deriderlo. La discussione si allarga anche a un termine omofobo che lo stilista sostiene sia stato utilizzato da Andreas.

Muller respinge però l’accusa e precisa di aver pronunciato quella parola soltanto mentre raccontava gli insulti che riceve abitualmente sui social.

«A casa ho tanti amici gay»: la difesa che fa discutere

È in questo momento che Andreas Muller prova a chiarire la propria posizione, ma introduce un argomento che finisce per alimentare ulteriormente la discussione.

«A casa ho tanti amici gay», dice il ballerino.

La frase arriva nel tentativo di spiegare che non avrebbe avuto intenzioni discriminatorie, ma diventa immediatamente uno dei passaggi più discussi del confronto. Il tema non è più soltanto il rapporto tra i due concorrenti: la discussione si concentra sull’uso del linguaggio e sulla differenza tra intenzione e percezione dell’offesa.

Jonathan insiste sulla propria posizione, mentre Andreas reagisce accusandolo di costruire una ricostruzione a suo favore.

«Sei furbo, il più falso di tutti!», attacca Muller durante la diretta della puntata del 5 ottobre del GF Vip.

È il momento in cui la distanza tra i due diventa evidente: non soltanto un’antipatia maturata nella Casa, ma due versioni completamente diverse dello stesso rapporto e degli episodi che lo hanno incrinato.

Selvaggia Lucarelli interviene: «Dire “sei acida” è dispregiativo»

Dallo studio interviene Selvaggia Lucarelli, che si concentra proprio sull’espressione contestata da Jonathan.

«Dire “sei acida” è dispregiativo, dovresti stare attento a quello che dici», osserva l’opinionista.

Poi arriva una seconda stoccata ad Andreas: «Quasi quasi preferivo Andrea nella versione comodino», con riferimento al suo atteggiamento nelle prime fasi del reality.

Anche Cesara Buonamici offre una lettura differente, ipotizzando che l’intenzione di Muller potesse non essere quella di offendere.

Il confronto rimane quindi aperto e la Casa si divide sul significato attribuito alle parole.

Dalla festa alla spesa: perché è cambiato il rapporto tra Andreas e Jonathan

Andreas Muller prova infine a spiegare che il deterioramento del rapporto non nasce da un unico episodio. Tra i motivi cita anche una discussione avvenuta mentre sistemava la spesa.

Secondo il ballerino, Jonathan gli avrebbe chiesto di tirare fuori i prodotti per controllarli, assumendo un atteggiamento che Muller non avrebbe gradito.

«Per me non esiste che tu mi sgridi e mi chieda di tirare tutto fuori dal frigo», racconta.

La festa di Giacomo è stata quindi soltanto il punto di partenza di un confronto molto più ampio. Andreas ammette di provare antipatia per Jonathan, mentre lo stilista sostiene di aver assistito a un cambiamento improvviso nel comportamento dell’ex ballerino di Amici.

E alla fine, più ancora dell’ennesima lite, è quella frase — «A casa ho tanti amici gay» — a lasciare il segno sulla puntata del Grande Fratello Vip.