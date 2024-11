Eleonora Giorgi a Verissimo sulla battaglia contro il tumore: il responso dei medici e la battuta sui capelli

Eleonora Giorgi è stata ospite della puntata del 24 novembre di Verissimo per aggiornare il pubblico sulla sua coraggiosa lotta contro il tumore al pancreas. Intervistata da Silvia Toffanin, l’attrice ha dimostrato una forza d’animo davvero encomiabile.

Eleonora Giorgi sulle sue condizioni di salute: ‘Continua a crescere, il responso non è favorevole’

“Secondo la scienza, nonostante abbia usato tutta la scienza possibile – e si è quasi esaurita – per combattere le metastasi… Mi dicono che purtroppo lui continua ad accrescersi. E questo non è un responso favorevole” – ha ammesso l’attrice, consapevole della gravità della sua situazione.

Tuttavia, l’attrice ha ribadito con fermezza la sua volontà di non arrendersi: “Io so bene cosa dicono le statistiche. La statistica è reale, ma io continuo a sperare. Credo molto nel lottare, continuare la lotta. Il responso è faticoso e duro, ma non mollo, continuo a nutrire fiducia, così che ogni giorno sia speciale e ci riesco anche grazie a te e al pubblico”.

Eleonora Giorgi ha spiegato di lottare soprattutto per i suoi figli e per gli affetti a lei più cari, mantenendo “un barlume di vita” nonostante le difficoltà imposte dalle metastasi e dagli effetti collaterali delle cure. “Vengo aggredita dalla debolezza e dalla tossicità. Il vero problema è il cibo, non riesco a mangiare” – ha confessato, mostrando anche i suoi capelli che stanno ricrescendo, con un sorriso ironico: “Il colore sembra quello della figlia di Fantozzi, però, ci sono”.

‘I capelli stanno ricrescendo, il colore sembra quello della figlia di Fantozzi’

Nonostante la durezza del responso medico, Eleonora Giorgi ha voluto sottolineare anche gli aspetti positivi di questa sua battaglia: “Questa battaglia ha portato delle cose belle. Il pubblico mi è sempre più vicino, la gente mi abbraccia, mi scrive cose bellissime. Da questo punto di vista è stato un anno eccezionale. Il rapporto tra noi familiari è ancora più stretto di prima”. Accanto a lei, il figlio maggiore Andrea Rizzoli ha testimoniato l’amore e il sostegno che la famiglia sta offrendo all’attrice in questo difficile momento, sottolineando come il piccolo nipotino Gabriele sia affezionatissimo alla nonna.