Eleonora Giorgi choc a Verissimo: ‘Metastasi ingrandite, se non dovesse andare bene vi saluto’

“Stiamo lottando con tutte le forze”. Eleonora Giorgi, a Verissimo, oggi racconta la sua lotta contro il tumore al pancreas. Le cure, dice l’attrice 70enne, hanno funzionano parzialmente nell’ultimo ciclo di terapie. “La storia è iniziata 10 mesi e mezzo fa. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina. Sono arrivate delle ‘sorpresine’, per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente” – ha riferito Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi ha raccontato a Verissimo la sua battaglia contro il tumore al pancreas: ‘Sono arrivate delle sorpresine’

“Le metastasi si sono ingrandite, farò domani e dopodomani esami importanti. Manderanno i campioni all’estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d’accesso per il 14% dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. L’alternativa è talmente folle, l’abbiamo saputo due giorni fa. Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti… Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore” – aggiunge.

“La vita è così. É pazzesco, cambiano le priorità: capita, capita anche di peggio. La vita è un poker, non si può mai sapere. Bisogna sperare che vada tutto bene, ma io sono lucida, razionale e fatalista. Il fato ti colpisce e non si capisce perché. C’è una follia che devo dire: questo è stato l’anno più bello della mia vita, sono una persona fortunata. Andrà tutto bene” – la chiosa finale di Eleonora Giorgi.

‘Stiamo lottando con tutte le forze, l’alternativa l’abbiamo saputo due giorni fa ed è folle’

Il tumore del pancreas metastatico rimane una delle forme di cancro più aggressive e difficili da trattare. Purtroppo, la diagnosi avviene spesso in fase avanzata, quando le opzioni terapeutiche sono limitate e la prognosi rimane severa. Tuttavia, la ricerca scientifica sta proseguendo anche in questo ambito, soprattutto volta alla ricerca di potenziali bersagli biomolecolari nell’ambito delle terapie mirate e dell’immunoterapia con l’obiettivo di trovare nuove cure che possano migliorare la sopravvivenza, nonché la qualità di vita dei pazienti”. Così all’Adnkronos Salute Rossana Berardi, Tesoriere nazionale Associazione italiana oncologia medica (Aiom) commenta dall’Esmo 2024 (a Barcellona) le parole di Eleonora Giorgi.