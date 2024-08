Eleonora Rocchini nella bufera per la raccolta fondi per l’intervento al cane Ares: ‘Pubblicherò le fatture’

Ha deciso di attivare una raccolta fondi su GoFundMe per procurarsi i soldi necessari per pagare un intervento chirurgico all’amato cane Ares. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini (fu la scelta di Oscar Branzani) è finita al centro delle polemiche social per i dubbi sollevati dalla giornalista Selvaggia Lucarelli e da altri utenti sul web.

Eleonora Rocchini ha attivato una raccolta fondi su GoFundMe per un intervento salvavita per il cane Ares

L’influencer è tornata sulla questione in un’intervista rilasciata al portale Mow. “Se avessi avuto 6.000 euro sul conto avrei pagato senza chiedere” – ha riferito in relazione alla raccolta fondi per l’operazione veterinaria. “Se ora non li ho, e non ho una famiglia che mi possa aiutare purtroppo, che cosa dovevo fare? Ho umilmente alzato la mano e chiesto aiuta alla comunità, la stessa comunità che io aiuto sempre. Perché quando c’è stato bisogno di donare soldi e aiutare e salvare animali, io ero sempre in prima linea, sempre.” – ha riferito facendo riferimento ad un momento di difficoltà della sua azienda e ad una causa con un collaboratore che le avrebbe sottratto 20mila euro. “Non pensano che dietro a una foto al mare c’è tanto altro. Faccio spesso donazioni per aiutare cani randagi e aiuto il prossimo come meglio posso”.

I dubbi sollevati da Selvaggia Lucarelli e la replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Le perplessità sollevate da Selvaggia Lucarelli ma anche da tanti utenti sono collegati alla sua attività professionale. Eleonora Rocchini è imprenditrice, Ceo del brand di costumi Maison Roèl ed ha creato una piattaforma online di fitness e nutrizione. Inoltre il giudice di Ballando con le stelle ha evidenziato che l’ex corteggiatrice ha chiuso la campagna GoFundMe è stata chiusa a 7000 euro, una cifra superiore a quella richiesta. La vicenda ha destato molto clamore e nelle prossime ore potrebbe attivarsi anche il Codacons per approfondire la questione della raccolta e chiedere ulteriori chiarimenti.

“Ho due aziende sì, ma questo non significa che io abbia costantemente liquidità infinite sul mio conto corrente. Anzi proprio perché ho due aziende devo fare spesso sacrifici per mandare avanti tutto e pagare tutti prima ancora di pensare a me. Chi fa azienda sa benissimo cosa significa fare impresa in Italia” – ha aggiunto Eleonora Rocchini su Stories affermando che dopo l’intervento condividerà sul profilo social le fatture che attestino il versamento di 6000 euro alla clinica veterinaria.

‘Ho due aziende ma questo non significa che abbia sempre liquidità’

“Lo faccio per ringraziare chi mi ha aiutato, non tre poveri d’animo che passano la loro vita ad augurarmi la morte. Ho anche avvisato il mio legale che si sta già muovendo per prendere tutti i provvedimenti contro chi proseguirà la propria campagna diffamatoria e minatoria nei miei confronti”.