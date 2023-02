Elettra Lamborghini sorprende a Stasera c’è Cattelan: ‘Sono in terapia per tre traumi’

“Ho avuto tre traumi, due non te li dico proprio”. Elettra Lamborghini ha raccontato di vivere un periodo di fragilità durante la puntata del 2 febbraio di Stasera c’è Cattelan. La cantante ha quasi sorpreso il conduttore del programma di Rai 2 quando le ha confidato di essere molto triste e disillusa dalle persone. “Non mi voglio lamentare ma questo è un periodo brutto”.

A questo punto Alessandro Cattelan ha cercato di comprendere i motivi del suo malessere con Elettra Lamborghini che ha immediatamente precisato che non ha nulla a che fare con il marito, Afrojack, e che la relazione va a gonfie vele. “Quest’anno festeggiamo i tre anni di matrimonio e con lui ho imparato a capire anche l’olandese” – ha aggiunto l’artista facendo riferimento al Paese d’origine del dj.

La ventottenne ha focalizzato alcuni punti del suo delicato momento. “In generale trovo le persone molto cattive ed in questi giorni ho pianto tanto con mio marito che mi è stato sempre vicino” – ha aggiunto rivelando di essere in terapia per almeno tre traumi. “Sto facendo una terapia che lavora sui traumi ed io credo di averne avuti almeno tre. Ho già fatto due sedute”. Elettra Lamborghini non è voluta entrare nei dettagli. “Due non te li racconto, l’altro è che non riesco a superare la morte della mia cavalla. Era con me da quando avevo tre anni”.

Vista la situazione di disagio Alessandro Cattelan ha evitato di essere invasivo. Nessuna domanda, invece, sul tormentato rapporto tra la regina del twek e la sorella, Ginevra Lamborghini. Quest’ultima in una recente intervista ha asserito che si è aperto uno spiraglio verso il riavvicinamento. “Io e la mia sorellina abbiamo avuto l’occasione di riavvicinarci . Diciamo che tutto va a passettini”. Elettra ha parlato anche del Sanremo 2023. “Forse non lo vedrò perché sono a Miami nella settimana del Festival”. Senza fare giri di parole l’artista ha riferito che fa il tifo per Gianluca Grignani e che spera che vinca lui.