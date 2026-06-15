Elisabetta Canalis a Tú Sí Que Vales, pronta a prendere il posto di Giulia Stabile: l’indiscrezione infiamma Mediaset

Elisabetta Canalis

L’indiscrezioni del settimanale Chi

L’autunno televisivo di Mediaset potrebbe partire con una novità destinata a far discutere. Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, sarebbe Elisabetta Canalis il volto scelto per la prossima edizione di Tú Sí Que Vales, il popolare talent show del sabato sera di Canale 5 che tornerà in onda a partire dalla fine di settembre.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma ufficiale, per la showgirl sarda si tratterebbe di un ritorno di primo piano nella televisione generalista italiana, in uno dei programmi più seguiti della rete.

Giulia Stabile verso l’addio alla conduzione

A lasciare il timone del programma sarebbe Giulia Stabile, protagonista alla conduzione dal 2021.

La ballerina, vincitrice di Amici e diventata negli anni uno dei volti più amati della scuderia di Maria De Filippi, sarebbe pronta a concentrarsi su nuovi progetti professionali. Tra questi spicca il tour mondiale della superstar spagnola Rosalía, esperienza che la porterà lontano dagli studi televisivi italiani per diversi mesi.

Una scelta che avrebbe aperto la strada all’arrivo della Canalis.

Il ritorno di Elisabetta Canalis in prima serata

Per Elisabetta Canalis sarebbe una delle opportunità più importanti degli ultimi anni.

Dopo il lungo trasferimento negli Stati Uniti e alcune apparizioni televisive sporadiche, l’ex velina di Striscia la Notizia tornerebbe infatti a occupare un ruolo centrale nel prime time di Canale 5.

Le sue più recenti esperienze televisive risalgono al 2024, quando è stata ospite e co-conduttrice di una puntata del GialappaShow accanto al Mago Forest e ha partecipato come concorrente al game show Tilt – Tieni il tempo condotto da Enrico Papi.

Sul fronte cinematografico ha preso parte al film Come far litigare mamma e papà, mentre nei prossimi mesi sarà tra i protagonisti del reality Netflix Physical Italia: da 100 a 1, la cui uscita sarebbe prevista per settembre.

Una squadra che resta quasi invariata

Nonostante il possibile cambio alla conduzione, la struttura del programma dovrebbe restare sostanzialmente la stessa.

Accanto alla nuova padrona di casa ci sarebbero ancora Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, figure ormai consolidate all’interno dello show.

Anche la giuria non dovrebbe subire modifiche. Il pubblico ritroverebbe infatti:

Maria De Filippi

Paolo Bonolis

Luciana Littizzetto

Rudy Zerbi

Sabrina Ferilli, nel tradizionale ruolo di giudice popolare

Una formula che continua a garantire ottimi risultati d’ascolto e che Mediaset non avrebbe alcuna intenzione di rivoluzionare.

Il nodo Belen Rodriguez

Nelle ultime settimane il nome di Belen Rodriguez era stato accostato più volte al programma.

Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi, la showgirl argentina sarebbe stata valutata per un possibile coinvolgimento nella nuova stagione.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella newsletter Rubrichissima, la showgirl argentina sarebbe pronta a rientrare nel cast di Tú Sí Que Vales a partire dalla fine di settembre. Il suo ruolo, però, sarebbe diverso rispetto al passato.

L’indiscrezione parla infatti di una presenza fissa nello spazio dedicato al lip sync karaoke, uno dei momenti più leggeri e spettacolari della trasmissione. Un ritorno che riporterebbe Belén alla corte di Maria De Filippi, con cui ha condiviso alcune delle stagioni più fortunate del talent show.

Mediaset punta su un volto storico

L’eventuale arrivo di Elisabetta Canalis rappresenterebbe una scelta precisa da parte di Mediaset: affidarsi a un volto molto conosciuto dal grande pubblico per rafforzare ulteriormente uno dei programmi simbolo del sabato sera.

Per il momento manca ancora l’annuncio ufficiale, ma l’indiscrezione sta già alimentando curiosità tra i telespettatori. Se confermata, la prossima stagione di Tú Sí Que Vales segnerebbe il ritorno in grande stile di una delle protagoniste più popolari della televisione italiana degli ultimi vent’anni.