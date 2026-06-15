Morta Anne Schedeen, addio alla mamma di Alf: aveva 77 anni

Si è spenta l’attrice che interpretò Kate Tanner nella celebre sitcom degli anni Ottanta
Il mondo della televisione americana piange Anne Schedeen, attrice diventata celebre a livello internazionale per il ruolo di Kate Tanner nella sitcom cult Alf. L’interprete si è spenta il 14 giugno all’età di 77 anni.
La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso un messaggio condiviso sulla pagina Facebook ufficiale dell’attrice. Al momento non sono state comunicate le cause della morte.
L’annuncio della famiglia
A dare la notizia della scomparsa è stata la stessa famiglia con un messaggio carico di affetto e riconoscenza.
“Con il cuore più pesante condividiamo che Anne è morta serenamente”, si legge nella nota pubblicata sui social.
Nel ricordo dei familiari emerge il ritratto di una donna dalla grande creatività, amante dell’arte, della famiglia e degli animali. Nel messaggio vengono ricordate anche le sue passioni per la pittura, la scultura, la creazione di gioielli artigianali e la ricerca di oggetti particolari nei mercatini dell’usato.
Anche il suo agente storico, Tom Markley, presidente della Metropolitan Talent Agency, ha voluto omaggiarla pubblicamente definendola “una vera artista e una persona speciale”.
Il successo mondiale grazie ad Alf
Per milioni di telespettatori Anne Schedeen resterà per sempre Kate Tanner, la madre della famiglia che accoglie in casa il simpatico alieno proveniente dal pianeta Melmac.
La sitcom Alf, trasmessa tra il 1986 e il 1990, è diventata uno dei programmi più popolari della televisione internazionale e continua ancora oggi a essere ricordata da diverse generazioni.
Schedeen prese parte a tutti i 101 episodi della serie, diventando uno dei volti simbolo dello show insieme agli altri protagonisti della famiglia Tanner.
Anni dopo la fine della serie raccontò di essersi innamorata immediatamente del progetto quando lesse la sceneggiatura. Allo stesso tempo spiegò come le riprese fossero particolarmente complesse a causa delle difficoltà tecniche necessarie per animare il celebre pupazzo alieno.
Dagli inizi difficili alla carriera televisiva
Nata come Luanne Ruth Schedeen l’8 gennaio 1949 nei pressi di Portland, in Oregon, crebbe in una fattoria sviluppando fin da bambina una forte passione per la recitazione.
In diverse interviste raccontò che già all’età di sei anni inventava spettacoli utilizzando oggetti di casa come personaggi delle sue storie.
Dopo gli studi e le prime esperienze teatrali tra Oregon e Hawaii, decise di trasferirsi a New York per inseguire il sogno di diventare attrice professionista.
Gli inizi non furono semplici. Prima di ottenere ruoli importanti lavorò come commessa, modella e interprete teatrale, partecipando anche a numerose campagne pubblicitarie.
La svolta arrivò grazie a un contratto con gli Universal Studios che le spalancò le porte della televisione americana.
Una carriera lunga oltre quarant’anni
Prima e dopo il successo di Alf, Anne Schedeen costruì una carriera ricca di apparizioni in alcune delle serie più popolari degli Stati Uniti.
Nel corso degli anni partecipò a produzioni come Marcus Welby, Squadra emergenza, Tre cuori in affitto, Simon & Simon, Il profumo del successo e La signora in giallo.
Anche il cinema fece parte del suo percorso artistico, con ruoli in film come Embryo del 1976 e Omicidio a New Orleans del 1996.
Dopo la conclusione di Alf continuò a lavorare in televisione con produzioni come Perry Mason: Omicidio sull’asfalto, Splendida e mortale e Giudice Amy, prima di allontanarsi gradualmente dalle scene.
Il ricordo dei fan
La notizia della sua scomparsa ha rapidamente generato migliaia di messaggi di cordoglio da parte dei fan che l’hanno conosciuta e amata grazie ad Alf.
Per molti spettatori Anne Schedeen rappresentava il volto rassicurante della famiglia Tanner, uno dei personaggi più riconoscibili della televisione degli anni Ottanta.
Con la sua morte se ne va una delle interpreti che hanno contribuito a rendere immortale una sitcom capace di attraversare generazioni e continuare ancora oggi a far sorridere milioni di persone in tutto il mondo.
Anne Schedeen lascia il marito Christopher Barrett, amici, familiari e un pubblico che non ha mai dimenticato il suo sorriso sul piccolo schermo.