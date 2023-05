Elodie trionfa al David di Donatello: la reazione fa impazzire il web (VIDEO)

“Non me l’aspettavo perché non vinco mai”. In questa affermazione si spiega la reazione di stupore di Elodie quando è stato annunciato che il suo brano, ‘Proiettili (Ti mangio il cuore)’, ha trionfato al David di Donatello nella categoria Miglior Canzone Originale. Un’immagine che è diventata immediatamente virale.

Il brano era in lizza con Se Mi Vuoi di Diodato, Caro Amore di Marco Mengoni, Culi Pagani di Stefano Bollani e La Palude del trio Turbanti-Linfatti-Creatini. La musica del brano vincitore del David di Donatello è stata composta da Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia, testi e interpretazione di Elodie, Joan Thiele. Il brano ha accompagnato ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa. Il film vede come protagonisti Elodie e Francesco Patanè.

“Non me l’aspettavo anche perché non vinco mai. La cosa che conta è incontrare persone generose e fare cose per bene” – ha detto la cantante emozionata al momento della consegna del premio.

Elodie vince il David di Donatello per la Migliore canzone originale con “Proiettili” nel film #TiMangioIlCuore #David68 #DavidDiDonatello pic.twitter.com/TohDRv1tgf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 10, 2023

Tra gli ospiti della serata Noemi. La cantante sul palco dei David 68 con un omaggio ad Anna Magnani interpretando con piano e voce ‘Com’è bello fa’ l’amore quanno è sera’. Special guest anche Matt Dillon che ha consegnato il David Speciale a Isabella Rossellini.

“I miei genitori sono stati meravigliosi non solo nel cinema ma come papà e mamma, erano buffi, allegri, avevano passione per l’avventura e per il cinema. Io ho cercato di seguirli nell’amore per l’avventura” ha detto la figlia di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman.”