Emilio Fede, l’autista sparisce il giorno del funerale di Berlusconi: ‘Arrestatelo’, liti e telefonate anonime

Prima lo sfogo in auto contro l’autista ‘scomparso’ nel giorno del funerale di Silvio Berlusconi, poi la lite con la badante e le invettive contro lo sconosciuto che ha iniziato a tormentarlo con telefonate anonime. Emilio Fede, 92 anni, ha raccontato su Instagram, dove da un po’ di tempo è protagonista di lunghe dirette, la sua odissea.

Emilio Fede non è riuscito a raggiungere il Duomo per il funerale di Berlusconi: ‘L’autista non si è fatto trovare’

Alla vigilia delle esequie del Cavaliere aveva riferito la sua volontà di partecipare al funerale dell’ex Premier e di voler stare al suo fianco. L’ex direttore di Tg1, Studio Aperto e Tg4 non è riuscito ad arrivare in tempo per colpa del suo autista. Un amico giornalista l’ha accompagnato ad Arcore e lungo il tragitto ha sfogato la sua rabbia contro il dipendente improvvisamente scomparso invocando l’intervento delle forze dell’ordine, dalla Polizia ai Vigili del Fuoco.

“É un personaggio squallido, non si è fatto trovare. Va arrestato, ha bloccato la macchina non consentendomi di partire in tempo per raggiungere Piazza Duomo. Soltanto a dirlo piango. É il momento del dolore ma anche della rabbia” – ha aggiunto spiegando di essere “anche contento” di non essere arrivato in tempo per non averlo visto nella bara. “Avendo la forza che mi occorre allungherei la mano per dirti Silvio, vengo con te” – ha riferito davanti alla villa di Arcore.

Il giornalista litiga in diretta Ig con la badante e poi si scaglia contro un haters che lo chiama in anonimo

Successivamente Emilio Fede è tornato in diretta Instagram da casa ma durante l’intervento social c’è stato un inconveniente con la badante (pare avesse spento la luce) con la quale ha litigato. Durante il live ha ricevuto delle telefonate da un numero anonimo con una persona che lo provocava sulla mancata presenza alle esequie di Berlusconi. A questo punto il giornalista ha perso le staffe e si è scagliato contro l’anonimo interlocutore. “No, non è possibile… Non mi dire che sei ancora tu? Senti se vieni qua ti do 5000 euro e te lo spiego. Porco lurido figlio di…. Che possa morire di un cancro”.

Fede ha continuato ad inveire fin quando non si è spenta nuovamente la luce. Dopo un lungo silenzio ha ripreso il collegamento solo per chiudere la diretta mentre qualche follower, preoccupato per l’improvvisa assenza, di contattare i soccorsi. Il video è diventato virale su Twitter.