Emilio Fede, nella bufera l’autore del video del giornalista in Rsa: ‘Trattato come un criminale’

Un video che è diventato virale sui social e che ha suscitato polemiche sull’opportunità della pubblicazione. Il filmato ritrae Emilio Fede ricoverato in una Rsa con l’interlocutore che gli chiede chi fosse meglio tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “Ma non ci sono dubbi. Era meglio assolutamente Berlusconi”.

Il filmato di Emilio Fede ricoverato in Rsa è diventato virale sui social

Sono le prime immagini dell’ex direttore del Tg4 dopo diverso tempo. Un video che avrebbe dato fastidio alla famiglia come riferito da Kevin Dellino, giornalista ed ex allievo di Fede. Sulla questione è intervenuto il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“É necessario che il garante della privacy intervenga sulla ignobile vicenda che ha riguardato

Emilio Fede sanzionando l’infermiere che ha postato il video del giornalista. Quel video viola tutta una serie di principi deontologici. Mi congratulo con quelle poche testate che hanno scelto di non pubblicarlo ma se la giungla dei social non rispetta nemmeno l’intimità siamo alla frutta. Stessa cosa deve fare la Rsa coinvolta”. L’autore del video ha replicato precisando che non è un operatore socio assistenziale ma un semplice responsabile di sala (cameriere-barista) e che il video non è stato estorto ma realizzato con simpatia.

L’autore del video: ‘Non sono un operatore socio assistenziale, il video non è stato estorto’, ma la Rsa prende provvedimenti

“Fede era contento e non è stato obbligato. Potete chiedere cosa pensa della mia persona visto che ridevamo e scherzavamo quando lavoravo. Sono stato trattato come un criminale per questo” – ha aggiunto sottolineando che il filmato non è stato realizzato in orario di lavoro e che non ha dato nessun tipo di riferimento sulla RSA dove è ricoverato Emilio Fede. In ogni caso, secondo Fanpage, la struttura avrebbe preso provvedimenti nei confronti della persona che fa parte del personale esterno.