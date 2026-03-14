Nancy Brilli punge Selvaggia Lucarelli sul GF Vip: ‘L’avranno pagata molto’, e sul reality: ‘Io non ci andrei mai’

Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli: la polemica non è finita
A distanza di mesi dalla fine di Ballando con le Stelle, le tensioni tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli sembrano tutt’altro che archiviate.
L’attrice è tornata sull’argomento durante un’intervista, dove ha commentato con ironia la scelta di Lucarelli come opinionista del Grande Fratello Vip.
Una risposta che, più che un commento neutrale, suona come una frecciata ben calibrata.
“Buon per lei”, ha detto l’attrice.
“Probabilmente l’avranno pagata molto. D’altronde è già la giornalista più ricca d’Italia, quindi lo diventerà ancora di più”.
Una battuta che non è passata inosservata e che riaccende la rivalità nata proprio durante la partecipazione dell’attrice al programma di Milly Carlucci.
Il dubbio sul doppio ruolo tra GF Vip e Ballando
Nel corso dell’intervista, Nancy Brilli ha espresso anche qualche perplessità sul doppio ruolo televisivo della giornalista.
Lucarelli infatti continuerà a essere giudice a Ballando con le Stelle, mentre nel frattempo sarà anche opinionista nel Grande Fratello Vip.
Un doppio impegno che, secondo l’attrice, non sarà semplice da gestire.
“Non so come riuscirà a conciliare entrambe le cose”, ha commentato.
Nonostante la stoccata, la Brilli ha comunque riconosciuto alla collega una qualità precisa: la capacità di lasciare il segno.
“Che piaccia o no, è una persona che fa scuola”.
Secondo l’attrice, lo stile tagliente e provocatorio di Lucarelli avrebbe anche generato una lunga serie di imitazioni.
“Ci sono tante persone che cercano di essere come lei, con quel modo di essere pungente e talvolta offensivo”.
“Io al Grande Fratello Vip? Assolutamente no”
Nel corso dell’intervista è arrivata anche una domanda diretta: Nancy Brilli parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip?
La risposta è stata immediata e senza esitazioni.
“Assolutamente no”.
L’attrice ha spiegato di non sentirsi affine a quel tipo di televisione.
“Non conosco bene il programma e non sono tra gli estimatori”.
Ma non solo.
La sua esperienza a Ballando con le Stelle, inizialmente vissuta come un semplice show di danza, avrebbe cambiato la sua percezione dei programmi televisivi.
“Pensavo fosse solo una gara di ballo”, ha raccontato.
“Invece ho scoperto che ha anche molte dinamiche da reality, e quel genere non mi appartiene”.
Il rapporto complicato con Ballando con le Stelle
La partecipazione di Nancy Brilli al programma di Rai1 non si è conclusa senza polemiche.
Dopo l’eliminazione, l’attrice ha scelto di non tornare più in studio, neppure per la finale, dove solitamente gli ex concorrenti vengono invitati a sedersi tra il pubblico.
Una decisione che aveva già fatto discutere all’epoca.
Il confronto con la giuria – e in particolare con Selvaggia Lucarelli – è stato uno dei momenti più commentati di quell’edizione.
Il ritorno di Canzonissima e il giudizio su Milly Carlucci
Nel corso dell’intervista Nancy Brilli ha commentato anche un altro progetto televisivo molto atteso: il ritorno di Canzonissima, che sarà guidato proprio da Milly Carlucci.
L’attrice ha espresso qualche cautela, sottolineando quanto sia complicato riportare in tv un format storico.
“Quando si recuperano programmi così legati al passato, il rischio è quello di fare una copia sbiadita”.
Secondo Brilli, la chiave del successo sarà riuscire a modernizzare il format senza tradirne l’identità.
Su un punto, però, non ha dubbi.
Il cast annunciato promette qualità.
Tra i nomi citati figurano Riccardo Cocciante, Fausto Leali, Enrico Ruggeri e Arisa.
“È un cast di alto livello”, ha commentato.
E su Milly Carlucci il giudizio resta positivo.
“Lei è molto brava a costruire i cast”.