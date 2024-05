Eurovision 2024: Nemo vince e rompe il premio: Angelina 7ª, televoto boom per Israele e Ucraina

È Nemo, per la Svizzera, a vincere l’Eurovision Song Contest 2024 con il brano The Code. Dopo Lys Assia e Celine Dion, Nemo riporta così il microfono di cristallo nello stato federale per la terza volta.

Nemo trionfa per la Svizzera all’Eurovision 2024 con The Code, rompe il microfono per la gioia

Per la gioia il trionfatore ha danneggiato la base del premio durante la ripetizione del brano vincente in chiusura di serata. Il cantante ha portato sul palco della Malmo Arena anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria, che rappresenta le persone di genere non binario, in cui l’artista si riconosce.

Angelina Mango ha chiuso al 7° posto con La Noia, brano vincitore del Festival di Sanremo (appena 104 voti al televoto). Dopo i voti delle 37 giurie di qualità dei vari paesi Angelina Mango era al quarto posto dell’Eurovision Song Contest con 164 punti senza ricevere neanche un primo posto da 12 punti. Al massimo il secondo posto dalle giurie di San Marino, Austria, Albania e Moldavia. L’anno scorso Mengoni aveva chiuso al quarto posto.

Angelina Mango al settimo posto nonostante il deludente televoto, nessun primo posto con le giurie

Al secondo posto la Croazia con Baby Lasagna. Il podio è completato dall’Ucraina con il duo Alyona Alyona e Jerry Heil. Quarta la Francia con Slimane con Mon Amour. Al quinto posto l’artista israeliana Eden Golan che ha sbancato il televoto e che in semifinale, come svelato per errore dalla Rai, era stata tra le più votate in Italia.

L’esibizione dell’artista è stata fischiata dalla Malmo Arena dopo che si erano verificate manifestazioni di protesta in piazza per la presenza di Israele all’Eurovision con l’attivista Greta Thunberg in campo. Tra gli ospiti della serata, commentata su Rai1 da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, anche gli avatar degli Abba, il gruppo svedese che conquistò la notorietà internazionale dopo la vittoria del 1974 a Brighton con Waterloo interpretato a Malmo da Carola, Charlotte Perrelli e Conchita Wurst .