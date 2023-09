Fabrizio Corona a Belve, il dolore per la malattia genetica del figlio: ‘Nina Moric non lo vede mai’

Sarà ospite, con Arisa e Stefano De Martino, della prima puntata di Belve in onda martedì 26 settembre su Rai 2. Luci e ombre della carriera di Fabrizio Corona sono finiti nella lente di ingrandimento di Francesca Fagnani.

Fabrizio Corona ospite della puntata di Belve del 26 settembre

La conduttrice si è soffermata sugli scandali dei servizi fotografici e gli ha chiesto se ha mai percepito una forma ricattatoria: “Sui 10 casi che hanno trovato otto volte mi chiamarono loro, anche Trezeguet contattò lui me” – ha risposto Corona con Fagnani che l’ha ulteriormente stuzzicato: “Non si è mai dispiaciuto? Non c’è una volta che è andato a dormire un po’ peggio?”. La risposta dell’ex re dei paparazzi: “Mai”.

Fabrizio Corona a Belve torna in Rai dopo undici anni e racconta per la prima volta un aspetto doloroso della sua vita, legato alla malattia genetica del figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric: “Adesso sta male”. E quando Fagnani gli chiede come affronta il malessere psicologico del figlio, Corona confessa:

‘Carlos sta male, in questo momento sono in una fase molto brutta’

“Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

Corona poi parla anche di Nina Moric: “Lei non vede mai Carlos” – dice. “Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre”.