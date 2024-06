Fabrizio Corona affonda gli azzurri: ‘Sfigati, li vedremo a Ibiza con le loro bambole di plastica’

Entra a gamba tesa Fabrizio Corona sulla Nazionale italiana dopo l’eliminazione da Euro 2024. L’ex re dei paparazzi che in autunno era assurto alla ribalta per la questione legata alle scommesse con gli azzurri Tonali e Fagioli squalificati. Quest’ultimo è riuscito a tornare in campo per la rassegna continentale che si è chiusa con la mesta eliminazione agli ottavi contro la Svizzera.

Fabrizio Corona ha condiviso una Stories al vetriolo dopo l’eliminazione da Euro 2024: ‘Il ct è un borioso senza valori’

Corona ha avuto parole dure nei confronti degli azzurri ma non ha risparmiato neanche il ct sconfinando poi su questioni che non hanno attinenza con il calcio giocato. “Una nazionale di sfigati, senza cogl..ni, stupidi e viziati, zero carattere, zero determinazione, Li vedremo tutti a Ibiza con i loro tatuaggi senza senso, le loro finte famiglie, le loro bambole di plastica” – si legge nella Stories pubblicata dal siciliano.

“Se fossimo un Paese serio Equitalia dovrebbe pignorargli lo stipendio. L’allenatore è un borioso senza valori, principi e onestà intellettuale. Mi dispiace per quelli che ci credono ma noi siamo il Paese che elegge la Salis per rappresentarci” – ha chiosato Corona.