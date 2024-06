Svizzera-Italia 2-0, le pagelle: si salvano solo Donnarumma e Zaccagni

Disastro azzurro ed eliminazione meritata per la Nazionale italiana da Euro 2024. Svizzera-Italia termina con un perentorio 2 a 0 che forse sta anche stretto agli elvetici. Gli azzurri centrano due legni ma non sono mai in partita contro i rossocrociati che volano ai quarti per la seconda edizione di fila. I campioni d’Europa in carica abdicano. Di seguito le pagelle.

Svizzera-Italia, le pagelle: Chiesa ci prova, Di Lorenzo non si ritrova in azzurro, Scamacca spreca

DONNARUMMA 6.5: Una gran parata su Embolo, sul gol non si ripete, sulla punizione di Rieder si salva con l’aiuto del palo. Non può far nulla sull’eurogol di Vargas.

DI LORENZO 4: stagione da dimenticare sia con l’azzurro del Napoli che con quello della Nazionale. Spalletti sperava di rianimarlo ma non c’è riuscito. E questa volta non si può neanche dire che andrà meglio la prossima. Soffre Vargas, è spesso in ritardo e non trova mai l’intesa con Mancini.

MANCINI 4.5: Lascia un buco clamoroso nel quale si infila Embolo, San Gigio lo salva. Non convince, è in sofferenza tra tunnel subiti e movimenti sbagliati. Con la Roma ci ha abituato anche ad incursioni vincenti sui calci d’angolo ma a Berlino non era serata.

BASTONI 5: gioca nonostante l’influenza e nonostante la presenza in rosa di una valida alternativa come Buongiorno. Prova a guidare il reparto, tutto sommato funziona meglio la catena del centro-sinistra, pulisce l’area in un paio di occasioni, ma sul gol di Freuler è fuori posizione.

DARMIAN 4,5: cerca di tenere a bada Ndoye, non sempre ci riesce, un paio di volte libera l’area, ma sbaglia semplici palloni in uscita. Doveva uscire già al termine del primo tempo. (30′ st CAMBIASO SV)

CRISTANTE 4,5: non incide, non garantisce quella solidità che ci si aspetta e in fase di costruzione latita (30′ st Pellegrini sv).

FAGIOLI 5: nel primo tempo le uniche giocate positive sono sue tra una piroetta e un paio di passaggi interessanti. Si perde Freuler nell’azione del gol e non è un dettaglio. Gettato nella mischia e preferito a chi aveva giocato con più continuità in campionato. Ha buoni numeri ma ha anche bisogno di tempo. (41° ST FRATTESI sv)

BARELLA 4,5: toccato duro dopo 8 minuti da Freuler, soffre la corsa dei colleghi di reparto elvetici, al 35° viene ammonito e il cartellino lo condiziona ancor di più della botta. Forse andava cambiato a fine primo tempo. (19° ST RETEGUI 5.5: ci prova, ma non ci riesce anche perché di palloni ne vede pochi. Fa due discrete sponde ma nessuno lo segue)

CHIESA 5.5: due spunti nel nulla generale, un recupero nella ripresa. Tutto qui, non può bastare ma è tra i meno peggio. Almeno si batte, ci prova ed impreca.

SCAMACCA 4: mai servito bene, è vero. Le responsabilità, però, sono anche sue. Non se se la va a cercare, non crea gli spazi, prende un palo da 4 metri. Europeo da dimenticare per il centravanti che ha trascinato l’Atalanta al trionfo in Europa League.

EL SHAARAWY 5: Spalletti gli concede una chance ma lui la spreca. Incassa anche un cartellino giallo. Giustamente sostituito a fine partita. (1° st ZACCAGNI 6: Qualcosa prova a farla, punta l’uomo e la mette in mezzo e se c’è da tornare indietro risponde presente. Meritava di giocare titolare).