Fabrizio Corona torna paparazzo: insegue Belen Rodriguez, Cecilia e Stefano De Martino, ma incassa tre rifiuti. E con Okoye scatta la tensione

Fabrizio Corona

King of P, il nuovo format di Fabrizio Corona parte dalla famiglia Rodriguez

Il ritorno alle origini, almeno davanti alle telecamere, è ufficiale. Fabrizio Corona ha deciso di rispolverare il mestiere che lo ha reso celebre lanciando King of P, un nuovo format pubblicato su YouTube nel quale documenta appostamenti, inseguimenti e retroscena del lavoro dei paparazzi. Per il debutto ha scelto una storia che aveva già fatto discutere attraverso le puntate di Falsissimo: le indiscrezioni su una presunta relazione tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez.

Una vicenda che non ha mai trovato conferme e sulla quale i diretti interessati hanno preferito non alimentare ulteriori polemiche. Corona, però, ha deciso di cercare personalmente una reazione, mettendosi sulle tracce dei protagonisti e coinvolgendo i suoi collaboratori nelle operazioni di appostamento.

Belen Rodriguez evita Corona dopo la festa a Milano: l’incontro con Okoye

Uno dei passaggi più movimentati del filmato riguarda la festa organizzata da Belen Rodriguez al Porteño Prohibido di Milano, alla quale hanno partecipato anche i genitori della showgirl argentina, Veronica e Gustavo.

Le immagini della serata mostrano un’atmosfera spensierata, con la conduttrice che balla e si diverte. Tra le persone con cui scambia qualche parola c’è anche Maduka Okoye, portiere dell’Udinese. Un avvicinamento che attira l’attenzione di Corona, deciso a capire se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice conoscenza.

Terminata la festa, il paparazzo si mette sulle tracce del calciatore. L’inseguimento viene documentato con il cellulare e culmina davanti all’albergo milanese dove arriva il portiere insieme al suo entourage.

Okoye si accorge di essere ripreso e manifesta apertamente il proprio disappunto: «Perché stai facendo il video?», domanda a Corona. La replica è immediata: «Che problema c’è?». Il confronto non va oltre e il numero uno bianconero entra nella struttura senza concedere ulteriori spiegazioni.

Belen Rodriguez non risponde alle provocazioni: la stoccata di Corona

Ma il momento più atteso arriva quando Fabrizio Corona riesce a intercettare nuovamente Belen Rodriguez per le strade di Milano. L’ex re dei paparazzi prova a ottenere una dichiarazione sulla vicenda che aveva portato al centro delle cronache di gossip la famiglia argentina.

«Una cosa sola per te, poi giuro non ti nomino più», le grida mentre cerca di attirare la sua attenzione.

La showgirl, tuttavia, non raccoglie l’invito. Accelera il passo e raggiunge rapidamente la propria automobile, evitando qualsiasi confronto. Una reazione che Corona commenta davanti alla telecamera con una provocazione: «Non ha il coraggio di affrontarmi, la reina».

Anche Patrizia Griffini, storica amica della conduttrice, incrocia Corona e non nasconde il proprio disappunto per quanto accaduto. L’imprenditore prova a giustificare il suo comportamento, ma non riesce a ottenere la collaborazione sperata.

Cecilia Rodriguez affronta Corona, ma mette subito un limite

Il tentativo successivo riguarda Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Corona si presenta sotto casa della coppia e prova a convincere l’ex ciclista a scendere per parlare. Arriva persino a chiedere al custode dello stabile di recapitargli un messaggio, prospettando la possibilità di lasciare i fotografi appostati sotto il portone.

Moser, però, non accetta il confronto. Corona decide quindi di cercare la moglie, riuscendo a intercettarla mentre passeggia con il cane Ercole e la figlia nel passeggino.

La risposta della sorella di Belen è decisamente più diretta rispetto al silenzio della conduttrice: «Non voglio parlare con te, io non rompo i cogl***ni a nessuno. Basta, non voglio parlarti».

Corona prova a spiegare il proprio punto di vista, sostenendo che la vicenda avrebbe finito per ricompattare la famiglia e che lui avrebbe contribuito a riportare l’attenzione sulla loro immagine pubblica.

«Alla fine avete vinto voi, alla fine abbiamo ripulito l’immagine, non è successo niente», afferma. Poi aggiunge di nutrire un particolare rispetto nei confronti di Cecilia: «Sei l’unica che rispetto da morire».

La replica dell’influencer, però, è tutt’altro che conciliante: «Ma io non ho capito bene qual è il tuo lavoro». Un botta e risposta che non cambia l’esito dell’incontro: Cecilia entra nel portone e chiude la conversazione.

Stefano De Martino dice no al confronto: il botta e risposta con Corona

Nella spedizione milanese c’è spazio anche per Stefano De Martino, che Corona considera una figura da coinvolgere nella ricostruzione della vicenda. Il conduttore, che ha avuto una relazione con Belen e dal quale è nato Santiago, viene raggiunto all’esterno di quella che Corona descrive come la sua abitazione.

Anche in questo caso, però, il tentativo di ottenere una dichiarazione si conclude senza successo. De Martino, in compagnia del figlio, invita l’imprenditore a lasciar perdere: «Dai, su, Fabri. Andiamo a lavorare, basta. Ho da fare».

Corona insiste per un breve confronto, ma il conduttore ribadisce la propria posizione: «Fabri, non con me, dai».

Un altro rifiuto che chiude il primo capitolo di King of P, nel quale Fabrizio Corona prova a riprendersi la scena tornando a inseguire i protagonisti del gossip. Questa volta, però, le telecamere documentano soprattutto la difficoltà di ottenere quelle risposte che cercava.