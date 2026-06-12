Federica Panicucci si laurea a 58 anni: il messaggio emoziona i fan

Federica Panicucci

La storica conduttrice Mediaset ha annunciato sui social il conseguimento della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Nuovo capitolo nella vita di Federica Panicucci. La storica conduttrice Mediaset ha annunciato di essersi laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, condividendo con i propri follower la gioia per un obiettivo raggiunto dopo un percorso di studio affrontato parallelamente ai numerosi impegni professionali.

A dare la notizia è stata la stessa presentatrice attraverso un post pubblicato sui social, accompagnato da alcune immagini della giornata che l’ha vista protagonista con corona d’alloro, tesi e festeggiamenti insieme alle persone più vicine.

Il messaggio pubblicato sui social

Con parole cariche di emozione, Federica Panicucci ha raccontato il significato di questo importante traguardo.

“Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche”, ha scritto la conduttrice, spiegando come questo percorso sia stato caratterizzato da studio, disciplina, curiosità e desiderio di crescita personale.

La presentatrice ha inoltre sottolineato come il risultato ottenuto abbia un valore ancora più forte perché arrivato in una fase già intensa e piena della sua vita.

Un messaggio che in poche ore ha raccolto migliaia di reazioni e commenti di affetto da parte dei fan.

Un percorso costruito accanto alla carriera televisiva

A 58 anni, Federica Panicucci aggiunge così un nuovo tassello a una carriera iniziata oltre trent’anni fa.

Originaria di Cecina, ma milanese d’adozione, la conduttrice ha debuttato in televisione all’inizio degli anni Novanta, conquistando rapidamente il pubblico grazie alla sua spontaneità e alla capacità di muoversi con naturalezza davanti alle telecamere.

Negli anni è stata protagonista di programmi che hanno segnato un’epoca, tra cui il celebre Festivalbar, per poi affermarsi anche nel mondo della radio e diventare uno dei volti più riconoscibili dell’universo Mediaset.

Oggi continua a essere tra le conduttrici più seguite della televisione italiana.

Le foto della laurea e la festa a Milano

Per celebrare l’occasione, Panicucci ha condiviso diverse immagini della giornata.

Nelle fotografie appare con la tradizionale corona d’alloro, un elegante tailleur bianco e un grande bouquet di fiori tra le mani.

Dopo la proclamazione, i festeggiamenti sono proseguiti a Milano insieme al compagno Marco Bacini, al quale è legata da quasi dieci anni.

Non sono mancati i classici simboli della laurea, dai confetti rossi alla torta celebrativa preparata per l’occasione.

I complimenti di amici e colleghi

Sotto il post pubblicato dalla conduttrice di Mattino 5 sono arrivati numerosi messaggi di congratulazioni.

Tra i commenti spiccano quelli di diverse personalità del mondo dello spettacolo e della televisione, che hanno voluto condividere la propria gioia per il risultato raggiunto dalla collega.

Tra i nomi che hanno espresso pubblicamente il loro sostegno figurano Simona Ventura e Cristina Chiabotto, insieme a molti altri amici e follower.

Un obiettivo che parla anche a chi sogna di ricominciare

La laurea ottenuta da Federica Panicucci rappresenta anche un messaggio che va oltre il mondo dello spettacolo.

La scelta di tornare a studiare e conseguire un titolo universitario dopo una carriera già affermata dimostra come non esista un’età prestabilita per mettersi in gioco o inseguire nuovi obiettivi.

Un risultato accolto con entusiasmo dal pubblico e che segna un momento importante nella vita personale della conduttrice, pronta ad aggiungere la parola “dottoressa” a un curriculum già ricco di successi professionali.