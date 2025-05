Federica Petagna interviene dopo le polemiche sulle infradito del Grande Fratello in vendita su Vinted

Federica Petagna con il partner Stefano Tediosi

La vendita che fa discutere

Nei giorni scorsi Federica Petagna, ex concorrente del Grande Fratello, ha messo in vendita su Vinted le infradito Givova ricevute durante la sua permanenza nella Casa, al prezzo simbolico di 5 euro. La decisione ha suscitato polemiche e discussioni sui social media.

Le motivazioni della scelta

In un’intervista con Pamela Petrarolo, Federica Petagna ha spiegato che su Vinted non è possibile mettere in vendita oggetti gratuitamente, e che il prezzo minimo era necessario. Ha inoltre sottolineato che le ciabatte erano in condizioni pessime e che non intendeva trarre profitto dalla vendita.

Le infradito messe in vendita da Federica Petagna

Reazioni e polemiche

La vendita ha generato un acceso dibattito online, con alcuni utenti che hanno criticato l’iniziativa e altri che l’hanno difesa come gesto simbolico. Petagna ha commentato che, se avesse messo le ciabatte in vendita a un prezzo più alto, le critiche sarebbero state ancora più feroci. “Queste ciabatte se le avessi messe a trecento euro sarebbe stata la stessa identica cosa se non peggio“. L’ex gieffina si è soffermata anche sulla sua relazione con Stefano Tediosi sottolineando che procede a gonfie vele e che non sarà presente all’evento di Zeudi Di Palma a Roma.