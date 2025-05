Uomini e Donne in prima serata: la scelta di Gianmarco Steri sfida la finale di Sognando Ballando

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri

Il ritorno di Uomini e Donne in prima serata: una mossa strategica di Pier Silvio Berlusconi

Era già accaduto nel 2019, con le scelte al castello (Teresa Langella e Lorenzo Riccardi tra gli altri) e ancor prima con la lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti. Ora, la storia si ripete. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di schierare uno dei suoi cavalli di battaglia, Uomini e Donne, contro la traballante concorrenza di Sognando Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1.

A rivelarlo in anteprima è stato Giuseppe Candela con una nota flash su Dagospia:

“Prima la scelta, poi il tradimento!”

Un gioco di parole che richiama il titolo della soap opera turca Il Tradimento, che seguirà l’evento speciale del dating show su Canale 5.

Venerdì 30 maggio: una prima serata tutta cuore e ascolti

Venerdì sera, 30 maggio 2025, Canale 5 ospiterà l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, che vedrà protagonista la scelta finale del tronista Gianmarco Steri. A seguire, sarà trasmessa la popolare serie turca, mentre su Rai1 andrà in onda la finalissima di Sognando Ballando con le Stelle, con un parterre di ospiti di tutto rispetto:

Federica Pellegrini

Federica Nargi

Bianca Guaccero

Wanda Nara

Massimiliano Ossini

Tommaso Marini

Francesco Paolantoni

Gabriel Garko

Una sfida tra colossi? Forse no. I dati d’ascolto di Sognando Ballando non sono incoraggianti:

Prima puntata: 2.407.000 spettatori (16,7%)

Seconda puntata: 1.351.000 spettatori (15,4%)

Terza puntata: 2.116.000 spettatori (14,2%)

Pier Silvio Berlusconi ha quindi colto l’occasione per “regalare” una prima serata a Maria De Filippi, premiando il successo costante del suo programma e, chissà, testando una possibile futura collocazione in prime time in occasione di eventi speciali, come appunto le scelte.

La scelta di Gianmarco Steri: emozioni e contenuti inediti

Il protagonista della puntata di venerdì sarà Gianmarco Steri, tronista sardo che ha tenuto banco per mesi nel programma. Dopo lunghi percorsi, incomprensioni e momenti di tenerezza con le sue corteggiatrici, è arrivato il momento della verità.

La puntata, registrata nella seconda settimana di maggio, si preannuncia ricca di emozioni e di contenuti esclusivi, tra cui:

scene di backstage

cena romantica con la corteggiatrice scelta

filmati del post-scelta, per raccontare come è iniziata la loro storia fuori dal programma

Stando alle anticipazioni, Gianmarco ha deciso di continuare la conoscenza con Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. La scelta, come sempre, avverrà nel celebre studio televisivo di Uomini e Donne, ma sarà accompagnata da una narrazione più cinematografica, pensata appositamente per la messa in onda in prima serata.

Il contesto del Trono Over: coppie che escono di scena

La puntata finale arriva in un momento di transizione anche per il Trono Over. Molte delle coppie storiche hanno deciso di lasciare il programma per viversi fuori dalle telecamere. Tra le uscite più recenti:

Gloria e Guido

Morena Farfante e Francesco

Cristina e Ivan

Giuseppe e Rosanna

Una dimostrazione del fatto che, nonostante le critiche, Uomini e Donne continua a funzionare come “ponte” verso relazioni vere.