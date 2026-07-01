Un'emozionata Federica Sciarelli chiude la sua esperienza a Chi l'ha visto

Dopo 22 anni alla guida dello storico programma di Rai 3, la giornalista ha chiuso la sua ultima puntata con un discorso dedicato alla squadra

Cala il sipario su uno dei volti più amati della televisione italiana. Con la puntata di mercoledì 1° luglio, Federica Sciarelli ha concluso ufficialmente la sua esperienza alla guida di “Chi l’ha visto?”, il programma che per oltre vent’anni ha raccontato casi di persone scomparse, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato la cronaca italiana.

Prima della chiusura definitiva della trasmissione, la giornalista ha voluto rivolgere un lungo ringraziamento a chi l’ha accompagnata in questo percorso, senza riuscire a nascondere l’emozione.

«Per me questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata»

Negli ultimi minuti della trasmissione, Sciarelli ha preso la parola davanti alle telecamere per salutare pubblico e collaboratori.

«Quando finisce una stagione si ringrazia sempre, sono doverosi. Una stagione così lunga. Per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata», ha detto.

Parole semplici, ma cariche di significato per una professionista che ha trasformato il programma di Rai 3 in un punto di riferimento per migliaia di famiglie alla ricerca di risposte.

Il grazie alla squadra e alle famiglie delle persone scomparse

Nel suo intervento, la conduttrice ha ricordato tutte le persone che hanno condiviso con lei questo lungo percorso professionale.

Ha ringraziato il Tg3, dove è cresciuta giornalisticamente, Rai 3, la redazione di Chi l’ha visto? e il direttore Paolo Corsini.

Il passaggio più intenso è stato però quello rivolto ai familiari delle persone scomparse.

«Vorrei ringraziare voi familiari che vi siete affidati. Avete detto: “Federica pensaci tu, squadra di Chi l’ha visto?, pensateci voi”. È importante che vi siate fidati di noi», ha affermato con evidente commozione.

L’omaggio ai telespettatori

Sciarelli ha poi voluto dedicare un pensiero anche al pubblico che, negli anni, ha contribuito concretamente alla riuscita del programma.

«Devo ringraziare tutti i nostri telespettatori che hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. Qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona senza contezza di sé e ce l’avete portata a casa», ha ricordato.

Un riferimento al ruolo fondamentale svolto dai cittadini, spesso determinanti nel ritrovamento di persone scomparse grazie alle segnalazioni arrivate dopo la messa in onda.

L’applauso dello studio e il saluto del Tg3

Al termine del discorso, l’intero studio ha accolto Federica Sciarelli con un lungo applauso, mentre la linea è passata al Tg3.

Anche il telegiornale della rete ha voluto renderle omaggio attraverso le parole della collega Valentina Antonello.

«Raccogliamo la linea con un pizzico di emozione e il testimone di Federica Sciarelli, che è un pezzo di storia di questa rete. È cresciuta con questo giornale, a cui va tutta la nostra stima e un grosso in bocca al lupo per le avventure che verranno. Speriamo di continuare a camminare assieme», ha detto la giornalista.

Un’eredità importante per la televisione italiana

Con l’addio di Federica Sciarelli si chiude un capitolo lungo 22 anni, durante i quali Chi l’ha visto? è diventato molto più di una semplice trasmissione televisiva.

Attraverso centinaia di appelli, ricostruzioni e inchieste giornalistiche, il programma ha contribuito al ritrovamento di numerose persone scomparse e ha mantenuto alta l’attenzione su alcuni dei casi più complessi della cronaca italiana.

L’ultimo saluto della giornalista ha rappresentato il finale di un percorso professionale che ha lasciato un segno profondo nella storia di Rai 3 e nel rapporto di fiducia costruito negli anni con milioni di telespettatori.