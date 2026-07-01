Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Perché Federica Sciarelli ha deciso di chiudere con il caso Elisa Claps, l’ultima di Chi l’ha visto e cosa accadrà

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 1 Lug, 2026 - ore: 05:41 #Chi l'ha visto, #Elisa Clpas, #Federica Sciarelli
Federica Sciarelli tornerà in onda a settembre con Chi l'ha vistoFederica Sciarelli potrebbe lasciare Chi l'ha visto

Per il saluto al pubblico la giornalista sceglie la storia che più di tutte ha segnato la sua esperienza a Chi l’ha visto

Ci sono storie che diventano molto più di un’inchiesta televisiva. Diventano una missione, un impegno personale, una battaglia condivisa con chi ha trascorso anni aspettando una risposta. Per questo Federica Sciarelli ha deciso di chiudere la sua lunga avventura alla guida di Chi l’ha visto? tornando proprio al caso che più di ogni altro ha segnato il suo percorso: l’omicidio di Elisa Claps.

Nell’ultima puntata del programma di Rai 3, in onda il 1° luglio, sarà infatti ospite Filomena Iemma, la madre della giovane potentina uccisa nel 1993. Una presenza tutt’altro che casuale, ma il simbolo di oltre vent’anni di battaglie combattute insieme alla ricerca della verità.

L’addio con il caso che non ha mai dimenticato

Dal primo momento in cui prese in mano la conduzione di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli seguì con determinazione la vicenda di Elisa Claps.

Per anni ha continuato a mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa della ragazza, sostenendo che le ricerche non dovessero fermarsi e che la verità fosse ancora nascosta a Potenza.

Una convinzione che, con il passare del tempo, ha trovato conferma fino alla condanna definitiva di Danilo Restivo per l’omicidio della giovane.

La battaglia di Filomena non è ancora finita

Nonostante la condanna dell’assassino, Filomena Iemma continua a chiedere che venga fatta piena luce sull’intera vicenda.

La madre di Elisa è convinta che Danilo Restivo non abbia agito da solo e che qualcuno possa averlo aiutato a nascondere il corpo della figlia, rimasto per ben 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.

Anche nell’ultima puntata della sua conduzione, Sciarelli ha scelto di darle spazio, nella speranza che chi sa ancora qualcosa possa trovare il coraggio di parlare.

“È stata lei a convincermi a restare”

Il legame tra Federica Sciarelli e la famiglia Claps va ben oltre la televisione.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, la giornalista aveva raccontato di aver seriamente pensato di lasciare il programma già nel 2024.

“Quando pensavo di lasciare ho parlato con Filomena e Gildo Claps. Facendo questo programma ti senti utile.”

Parole che raccontano quanto quella vicenda abbia inciso anche sul piano umano.

Sciarelli aveva poi definito Filomena “una leonessa”, aggiungendo una frase che sintetizza perfettamente il loro rapporto:

“Se perdi la speranza, non lotti più.”

Il futuro della giornalista e il rebus del successore

Mentre Federica Sciarelli si prepara a salutare definitivamente Chi l’ha visto?, resta ancora aperto il rebus su chi raccoglierà la sua eredità. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’importante novità: Stefano Coletta, il nome che nelle scorse settimane era stato accostato con maggiore insistenza alla successione, si sarebbe sfilato dalla corsa, come riferito da la Repubblica. Una mossa che riapre completamente i giochi in Rai.

Tra i nomi che continuano a circolare figurano Manuela Moreno, Francesca Fialdini, Paola Perego, Pino Rinaldi e Francesca Fagnani, anche se al momento da Viale Mazzini non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Parallelamente, la Rai starebbe già lavorando a un nuovo progetto per Federica Sciarelli, che dovrebbe restare in azienda con un’altra trasmissione. pubblico era già scritto: chiudere il cerchio accanto a una madre che, come lei, non ha mai smesso di cercare la verità.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Esplode di gioia dopo l’impresa del Paraguay, ma il top le gioca un brutto scherzo: il video di Marisol fa il giro del web

Giu 30, 2026 Redazione
Gossip e TV

Athena Accorsi debutta in passerella: la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta conquista Jacquemus e incanta la moda

Giu 30, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Morta Daveigh Chase, la verità dopo giorni di dubbi: il medico legale rivela la causa della morte dell’attrice di Lilo & Stitch

Giu 29, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Perché Federica Sciarelli ha deciso di chiudere con il caso Elisa Claps, l’ultima di Chi l’ha visto e cosa accadrà

Tempo Libero

Benvenuto luglio e buon onomastico Ester: immagini da condividere

Sport

Bastoni indagato per prostituzione minorile: l’Inter sotto shock, la Procura lo convoca per un presunto rapporto con una 17enne

Attualità

Andrea Salvati, morto dopo l’ultima consegna di pizze: lavorava per pagarsi il viaggio in Spagna con gli amici

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.