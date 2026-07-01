Perché Federica Sciarelli ha deciso di chiudere con il caso Elisa Claps, l’ultima di Chi l’ha visto e cosa accadrà

Federica Sciarelli potrebbe lasciare Chi l'ha visto

Per il saluto al pubblico la giornalista sceglie la storia che più di tutte ha segnato la sua esperienza a Chi l’ha visto

Ci sono storie che diventano molto più di un’inchiesta televisiva. Diventano una missione, un impegno personale, una battaglia condivisa con chi ha trascorso anni aspettando una risposta. Per questo Federica Sciarelli ha deciso di chiudere la sua lunga avventura alla guida di Chi l’ha visto? tornando proprio al caso che più di ogni altro ha segnato il suo percorso: l’omicidio di Elisa Claps.

Nell’ultima puntata del programma di Rai 3, in onda il 1° luglio, sarà infatti ospite Filomena Iemma, la madre della giovane potentina uccisa nel 1993. Una presenza tutt’altro che casuale, ma il simbolo di oltre vent’anni di battaglie combattute insieme alla ricerca della verità.

L’addio con il caso che non ha mai dimenticato

Dal primo momento in cui prese in mano la conduzione di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli seguì con determinazione la vicenda di Elisa Claps.

Per anni ha continuato a mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa della ragazza, sostenendo che le ricerche non dovessero fermarsi e che la verità fosse ancora nascosta a Potenza.

Una convinzione che, con il passare del tempo, ha trovato conferma fino alla condanna definitiva di Danilo Restivo per l’omicidio della giovane.

La battaglia di Filomena non è ancora finita

Nonostante la condanna dell’assassino, Filomena Iemma continua a chiedere che venga fatta piena luce sull’intera vicenda.

La madre di Elisa è convinta che Danilo Restivo non abbia agito da solo e che qualcuno possa averlo aiutato a nascondere il corpo della figlia, rimasto per ben 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.

Anche nell’ultima puntata della sua conduzione, Sciarelli ha scelto di darle spazio, nella speranza che chi sa ancora qualcosa possa trovare il coraggio di parlare.

“È stata lei a convincermi a restare”

Il legame tra Federica Sciarelli e la famiglia Claps va ben oltre la televisione.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, la giornalista aveva raccontato di aver seriamente pensato di lasciare il programma già nel 2024.

“Quando pensavo di lasciare ho parlato con Filomena e Gildo Claps. Facendo questo programma ti senti utile.”

Parole che raccontano quanto quella vicenda abbia inciso anche sul piano umano.

Sciarelli aveva poi definito Filomena “una leonessa”, aggiungendo una frase che sintetizza perfettamente il loro rapporto:

“Se perdi la speranza, non lotti più.”

Il futuro della giornalista e il rebus del successore

Mentre Federica Sciarelli si prepara a salutare definitivamente Chi l’ha visto?, resta ancora aperto il rebus su chi raccoglierà la sua eredità. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’importante novità: Stefano Coletta, il nome che nelle scorse settimane era stato accostato con maggiore insistenza alla successione, si sarebbe sfilato dalla corsa, come riferito da la Repubblica. Una mossa che riapre completamente i giochi in Rai.

Tra i nomi che continuano a circolare figurano Manuela Moreno, Francesca Fialdini, Paola Perego, Pino Rinaldi e Francesca Fagnani, anche se al momento da Viale Mazzini non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Parallelamente, la Rai starebbe già lavorando a un nuovo progetto per Federica Sciarelli, che dovrebbe restare in azienda con un’altra trasmissione. pubblico era già scritto: chiudere il cerchio accanto a una madre che, come lei, non ha mai smesso di cercare la verità.