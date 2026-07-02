Temptation Island, Gabriele perde il controllo e corre dalla fidanzata: ma chi è davvero “Hulk”, il tentatore che ha fatto esplodere il caos

La fuga di Gabriele Govoni

La fuga di Gabriele Govoni scuote il villaggio dopo l’ennesimo video di Sara con il single Andrea Turino

Il secondo appuntamento di Temptation Island ha regalato una delle scene più forti di questa edizione. Dopo giorni di indiscrezioni che parlavano addirittura di un possibile ridimensionamento della loro presenza nel programma a causa della vicenda dei video privati circolati online prima dell’inizio del reality, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri sono tornati al centro della scena.

E lo hanno fatto con un episodio destinato a far discutere. Gabriele, dopo aver assistito all’ennesimo filmato della fidanzata insieme al tentatore Andrea Turino, ha perso completamente il controllo, lasciando il villaggio dei fidanzati e dirigendosi verso quello delle ragazze, inseguito dalla produzione. Un gesto che rischiava di estrometterlo definitivamente dal reality dei sentimenti.

La fuga di Gabriele dopo il video di Sara

La tensione è esplosa davanti al capanno.

Nel filmato mostrato da Filippo Bisciglia, Sara è apparsa sempre più vicina al single Andrea, arrivando a confidargli una frase che ha mandato su tutte le furie il fidanzato.

«Spero che questi giorni non finiscano mai», ha detto la giovane durante il momento trascorso con il tentatore che ha poi iniziato a massaggiare la ragazza.

Immagini che hanno fatto scattare la reazione di Gabriele.

Il ragazzo ha abbandonato il villaggio, ha iniziato a correre verso quello delle fidanzate ed è stato inseguito dai cameraman della trasmissione. Durante la fuga ha anche danneggiato una telecamera, rischiando conseguenze disciplinari.

“Dov’è Hulk?”: il confronto mancato con il tentatore

Una volta raggiunto il villaggio delle fidanzate, Gabriele non cercava soltanto Sara.

Il suo obiettivo era soprattutto il single Andrea Turino, ribattezzato ironicamente “Hulk”.

Il fidanzato lo ha provocato più volte chiamandolo con quel soprannome e prendendolo in giro anche per la differenza d’età.

Il confronto, però, non c’è mai stato davvero.

Andrea ha preferito non alimentare la tensione e Gabriele è stato riaccompagnato nel villaggio dei fidanzati, chiudendo così uno dei momenti più concitati dell’edizione.

Chi è “Hulk”: il tentatore Andrea Turino

Dietro il soprannome di “Hulk” c’è Andrea Turino, 31 anni, originario della provincia di Caserta.

Per lui quella di Temptation Island rappresenta la prima esperienza televisiva, anche se il suo nome era già comparso sulle pagine di gossip per la relazione avuta in passato con Dayane Mello.

Laureato in Business all’Università degli Studi di Napoli, Andrea lavora nell’azienda agricola di famiglia, specializzata nella produzione di kiwi.

Il padre è titolare dell’Azienda Agricola Franco Turino, realtà entrata nella filiera internazionale di Zespri, uno dei marchi più importanti del settore.

Sui social, dove è seguito da oltre 12 mila follower, racconta soprattutto il lavoro nei campi e i numerosi viaggi all’estero, tra cui uno dei più recenti in Colombia.

Un passato segnato anche da un grave incidente

La vita di Andrea Turino non è stata priva di momenti difficili.

Nel 2008 rimase infatti coinvolto nel grave incidente stradale di Buccino, nel Salernitano, episodio che segnò profondamente la sua adolescenza (aveva 14 anni).

Oggi, però, il suo nome è tornato d’attualità soprattutto grazie al reality di Canale 5.

La coppia continua a far discutere anche fuori dal reality

La fuga di Gabriele arriva in un momento in cui la coppia era già finita sotto i riflettori.

Nei giorni scorsi avevano infatti fatto molto rumore alcune indiscrezioni secondo cui la produzione avrebbe valutato di ridurre il loro spazio in trasmissione dopo la diffusione online di alcuni video privati che avevano alimentato polemiche e discussioni sui social.

Le puntate hanno però raccontato una realtà diversa.

Gabriele e Sara continuano a essere tra i protagonisti assoluti del programma e, dopo quanto accaduto nel secondo appuntamento, il loro percorso sembra destinato a diventare uno dei più seguiti di questa edizione.

Con Andrea Turino ormai ribattezzato “Hulk” dai telespettatori e la tensione sempre più alta, il viaggio nei sentimenti della coppia appare appena entrato nella sua fase più delicata.