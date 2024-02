Fedez all’after party di Versace con Gigi Hadid e il mondo parla della crisi dei Ferragnez (VIDEO)

La folla della moda ha attraversato Milano innumerevoli volte il terzo giorno della settimana della moda venerdì 23 febbraio, sfidando la pioggia, gli ingorghi e uno sciopero dei trasporti locali, tutto in nome della prossima grande tendenza.

Fedez ha partecipato all’evento di Donatella Versace, after party con Gigi Hadid e Anne Hathaway

Donatella Versace ha iniziato il suo spettacolo serale in perfetto orario e come promesso durante l’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 c’era Fedez al suo fianco. “Perché è una mia amica e mi è stata molto vicina in questo momento” – aveva detto.

Nell’after party poi è stato immortalato con la super modella Gigi Hadid, che aveva sfilato per Versace, con un abito midi blu scuro aderente caratterizzato da una camicetta trasparente con scollo a cuore, e con l’attrice Anne Hathaway. Foto e video che hanno fatto il giro del mondo con il rapper che si è trovato catapultato dalla bufera per le indiscrezioni sulla rottura con Chiara Ferragni ai siti glamour dell’intero pianeta.

La crisi con Chiara Ferragni fa il giro del mondo

Il magazine americano Fresherslive ha fatto riferimento alla crisi parlando di un rapporto già ballerino dopo quanto accaduto a Sanremo 2023 con il bacio a Rosa Chemical mentre un sito brasiliano ha fatto riferimento alla decisione del rapper di andare via di casa lo scorso week end.

Anne Hathaway with Gigi Hadid, Fedez, Donatella Versace at the Versace after-party



