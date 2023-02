Fedez e Chiara Ferragni tra segnali di disgelo e mistero: la dedica pubblicata e rimossa dal rapper

Un segnale dopo giorni di silenzio. Dopo la presunta lite per la performance con Rosa Chemical a Sanremo 2023 Fedez e Chiara Ferragni non si sono mostrati più in coppia sui social così come fanno quasi quotidianamente. Un lungo silenzio che ha alimentato rumors e voci in libertà.

Fedez e Chiara Ferragni, il silenzio dopo il siparietto con Rosa Chemical a Sanremo 2023

L’unico è uno scatto pubblicato da Whoopsee nel giorno di San Valentino che ha rassicurato, ma fino ad un certo punto, i fan della coppia. Il silenzio ha alimentato illazioni a go go. C’è chi ha segnalato la loro presenza davanti ad uno studio di un avvocato arrivando ad ipotizzare richieste di divorzio (in realtà pare si tratti di un parenti). Altri sostengono che che sia una strategia per alimentare curiosità in vista della nuova stagione dei Ferragnez, in programma a marzo.

Fedez condivide su Stories una frase del brano della proposta di nozze e poi la rimuove

Il primo a rompere gli indugi è stato Fedez che ha condiviso una dedica su Stories per Chiara Ferragni. “Tu la mia calamita. Io la tua calamità” – frase estratta dal suo brano Favorisca i sentimenti e per chiedere la mano che aveva pronunciato il 6 maggio 2017 per la proposta di nozze alla fashion blogger. Il romantico post è stato immediatamente rimosso provocando nuovi interrogativi tra i fan della coppia.