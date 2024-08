Fedez e il flirt con Luna Shirin Rasia, il papà di Michele Merlo: ‘Nessun accostamento con questo omino senza p….’

La paparazzata della discordia. Fedez è stato immortalato con Luna Shirin Rasia mentre si scambiava baci e carezze durante una gita in barca. Scatto che, come riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, pare abbia infastidito la 28enne modella di origini venezuelana e provocato la reazione stizzita del papà del compianto Michele Merlo per l’accostamento del figlio alla vicenda di cronaca rosa.

Cosa c’entra il fugace flirt tra Luna Shirin Rasia e Fedez con l’ex allievo di Amici? Per un periodo Michele Merlo è stato fidanzato con la sudamericana e la love story è tornata a galla per la frequentazione con l’ex di Chiara Ferragni. Domenico Merlo non ha gradito e si è sfogato su Facebook.

“Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. Michele era un artista, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande uomo. Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza p….” – il durissimo post del papà di Michele Merlo. “Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon gossip, ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi”.

Affermazioni pesanti (l’artista per ora non ha replicato) per una love story che sembra si sia già arenata con Luna Shirin Rasia che è rientrata a Bologna e non ha partecipato al party del cantante che è stato raggiunto in Costa Smeralda da Garanche Authié, più volte avvistata con Fedez durante questa estate rovente nel segno del gossip.