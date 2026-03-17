Pippo Franco a processo per i falsi green pass: cosa è successo e chi sono gli altri imputati

Falsi certificati Covid e green pass: scatta il processo
La stagione più controversa della pandemia torna al centro delle cronache giudiziarie. La vicenda dei falsi certificati di vaccinazione anti Covid, utilizzati per ottenere il green pass, approda in tribunale.
Tra gli imputati figura anche Pippo Franco, volto storico della televisione italiana, insieme ad alcuni membri della sua famiglia.
Non si tratta di un caso isolato: sono 18 le persone rinviate a giudizio con l’accusa di falso in atto pubblico, in un’inchiesta che riporta indietro all’estate del 2021, nel pieno della campagna vaccinale.
Come funzionava il sistema dei certificati falsi?
Al centro dell’indagine della Procura di Roma c’è un medico di base, accusato di aver certificato vaccinazioni mai effettuate.
Secondo quanto emerso dagli atti, il professionista avrebbe:
- redatto documenti falsi attestanti l’avvenuta vaccinazione
- inserito i dati nel sistema sanitario regionale
- consentito così ai pazienti di ottenere regolarmente il green pass
Un meccanismo apparentemente semplice, ma estremamente delicato, perché permetteva di aggirare le restrizioni sanitarie in un periodo in cui il certificato era indispensabile per viaggiare, lavorare e accedere a numerosi servizi.
L’anomalia delle dosi e l’avvio delle indagini
A far scattare i controlli sarebbe stata una discrepanza nei numeri.
Il medico avrebbe ricevuto circa 20 fiale di vaccino, sufficienti per poco più di 100 dosi.
Eppure, nei registri risultavano oltre 150 somministrazioni.
Un dato che non tornava.
Da lì l’intervento dei carabinieri del NAS, che hanno avviato accertamenti più approfonditi, portando alla luce un presunto sistema organizzato.
Non solo Pippo Franco: chi sono gli altri coinvolti
Oltre al comico, tra gli imputati compare anche l’attore Pierluigi Concilietti, noto per alcune partecipazioni cinematografiche.
L’indagine coinvolge un gruppo più ampio di persone che, secondo l’accusa, avrebbero beneficiato o partecipato alla produzione dei certificati falsi.
Per tutti l’ipotesi di reato è la stessa: falso in atto pubblico.
Un secondo filone: certificati falsi anche per le Ztl
La vicenda potrebbe non fermarsi qui.
Gli inquirenti stanno infatti valutando un secondo filone d’indagine, sempre legato allo stesso medico, relativo a certificazioni utilizzate per ottenere permessi di accesso alle zone a traffico limitato (Ztl).
In questo caso, i documenti falsi avrebbero consentito ad alcuni cittadini di circolare liberamente in aree normalmente soggette a restrizioni.
Per altri indagati, la decisione sul rinvio a giudizio è attesa nei prossimi mesi.
Il contesto: l’Italia del green pass
Per comprendere la portata del caso, bisogna tornare al clima del 2021.
Il green pass era diventato uno strumento centrale nella gestione della pandemia: senza certificazione, era impossibile entrare in ristoranti, viaggiare o partecipare alla vita sociale.
In questo scenario, l’ipotesi di certificati falsi rappresentava non solo una violazione amministrativa, ma anche un tema sensibile sul piano etico e sanitario.
Ora la parola al tribunale
Con il rinvio a giudizio, la vicenda entra ora nella fase processuale.
Sarà il tribunale a stabilire responsabilità e eventuali colpe, chiarendo se si sia trattato di episodi isolati o di un sistema più ampio.
Nel frattempo, il caso riporta sotto i riflettori uno dei capitoli più discussi della recente storia italiana, dove sanità, regole e comportamenti individuali si sono intrecciati in modo complesso.